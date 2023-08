Appell an Klima-Kleber: „Letzte Generation“ sollte „über ihre Aktionsformate nachdenken“

Von: Sandra Sporer

Teilen

Der Präsident des Umweltbundesamtes stellt eine Studie zum Umweltbewusstsein vor, im Rahmen dessen appellierte er auch an die Aktivisten-Gruppe.

Frankfurt – Regelmäßige Dürren, Wasserknappheit und ein noch größeres Artensterben liegen ohne wirksamen Umweltschutz in unserer Zukunft. Deswegen sind viele Menschen für Maßnahmen, um den menschengemachten Klimawandel einzudämmen. Vor allem die „Letzte Generation“ setzt sich mit regelmäßigen Protestaktionen dafür ein.

Ihr Vorgehen löst in der allgemeinen Bevölkerung und sogar bei anderen Klimaschützerinnen und Klimaschützern viel Kritik aus. So kritisierte etwa „Fridays for Future“ die Aktionen der „Letzten Generation“. Auch Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes, forderte die Aktivistinnen und Aktivisten deshalb auf, „über ihre Aktionsformate nachzudenken“.

Präsident des Umweltbundesamtes appelliert an „Letzte Generation“

Diesen Appell machte er bei der Vorstellung einer Studie zum Umweltbewusstsein, wie aus einer Meldung der Nachrichtenagentur AFP hervorgeht. Die repräsentative Studie wurde vom ConPolicy Institut sowie dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung durchgeführt und ausgewertet. Insgesamt wurden „2072 Menschen ab 14 Jahren befragt“, heißt es in der Meldung weiter.

Die Protestaktionen der Letzten Generation ernten immer wieder Kritik. Auch der Präsident des Bundesumweltamtes empfiehlt der Gruppe, ihr Vorgehen zu überdenken. © BeckerBredel/IMAGO

Der Umfrage zufolge sehen 61 Prozent der Befragten das Blockieren von Autobahnen und ähnliche Maßnahmen nicht oder eher nicht als valide Protestaktion. Derselbe Prozentsatz der Befragten gab an, dass sie für die Forderungen der Klimabewegung sind. Messner Schlussfolgerte daraus, dass „diejenigen, die dafür verantwortlich sind, über ihre Protestform dringend nachdenken“ müssten.

„Letzte Generation“ sieht Ablehnung nicht als Grund, ihr Vorgehen zu ändern

Für die „Letzte Generation“ ist die Ablehnung, die sie für ihre Protestaktionen erfahren, jedoch nicht zwingend ein Grund, ihr Vorgehen zu ändern. So sagte eine Sprecherin der Aktivistengruppe im Interview mit Caren Miosga: „Unsere Rolle als Protestierende ist es nicht, Mehrheiten für den Klimaschutz zu schaffen“.

Momentan macht die „Letzte Generation“ noch bis zum 7. August eine Sommerpause. Radikaler sollen die Proteste allerdings nicht werden, wie die Gruppe zuletzt betont hatte. (sp)