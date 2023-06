Eltern müssen unterschreiben, dass ihre Kinder ein Bett beziehen können – „Ach komm, nicht dein Ernst“

Von: Sandra Sporer

Vor einer Klassenfahrt sollten Eltern das Bettbeziehen einmal mit ihren Kindern üben. Eine Schule forderte sogar eine schriftliche Bestätigung.

München – Einen kuriosen Elternbrief bekam Twitter-Nutzerin Petit Brigand kürzlich von ihrer Tochter überreicht. Die Mutter sollte schriftlich bestätigen, dass die 13-Jährige ein Bett beziehen kann. Sie teilte ein Bild des Schreibens auf Twitter – zur Belustigung ihrer Follower.

Lustiger Elternbrief: Kinder sollen „erfolgreich“ Bettbeziehen geübt haben

Auslöser ist laut der Mutter die anstehende Klassenfahrt. Der Schule war es scheinbar sehr wichtig, dass das Beziehen der Betten vor der Abreise einmal geübt wird. Wichtig genug, dass die Eltern der Schule schriftlich quittieren sollten, dass die Übung stattgefunden hat.

Zur Sicherheit hat die Schule noch eine Anleitung mitgeliefert

Und sollten die Eltern selbst nicht so recht wissen, wie man ein Bett bezieht, liefert das Schreiben gleich noch eine kurze Anleitung mit. Sie lautet:

Den Bezug auseinanderfalten und auf links drehen. In den Bezug hineingreifen, mit den Händen in die beiden oberen Ecken fahren und nach dem Kopfkissen oder der Bettdecke greifen. Den Bezug über die Decke stülpen und nach unten schütteln bzw. ziehen.

Ein belustigter Kommentar darauf lautet: „Ich hätte schon nen QR-Code mit nem TikTok erwartet, das es GENAU zeigt … Servicewüste!“ Generell variieren die Kommentare unter dem Post von amüsiert bis überrascht. „Ach komm. Nicht dein Ernst.“, schreibt eine Nutzerin.

Twitter-Community tauscht Erfahrungen aus: Nicht jeder Schüler kann sein Bett selbst beziehen

Auch einige Berichte aus erster Hand befinden sich unter dem Post. Die Erfahrungen sind jedoch sehr unterschiedlich. Ein Kommentar lautet: „Ich habe 5 Jahre an der Rezeption einer Jugendherberge gearbeitet. Nicht ein einziges Mal hat ein Kind es nicht geschafft, sein Bett zu beziehen. Das ist keine Raketenwissenschaft.“

Eine andere Twitter-Nutzerin berichtet hingegen von einer Erfahrung, die dem Elternbrief recht gibt: „Wenn ich so an meine Schulzeit denke … Ich hab da einigen Mitschülerinnen das Bett bezogen, Ski getragen, Brathähnchen abgebeint.“ Anscheinend können längst nicht alle Teenager ihr Bett ohne elterliche Hilfe beziehen. Deshalb direkt einen Brief zu verschicken, anstatt auf dem Elternabend einfach darauf hinzuweisen, ist bisher allerdings noch keinem der Kommentatoren untergekommen.

Einig ist man sich in den Kommentaren darüber, dass das Versäumnis in diesem Fall bei den Eltern liegt. In Zeiten, in denen Grundschulen „Elterntaxis“ verbieten müssen, damit die Kinder nicht direkt vor die Schultür gefahren werden, ist das jedoch vielleicht nicht allzu verwunderlich.