Cranger Kirmes, Flohmärkte, Festivals: Das ist am Wochenende in NRW los

Von: Sofia Popovidi

Viel los in NRW: Am Wochenende finden Flohmärkte, Volksfeste und Festivals statt. (Symbolbild) © Piero Nigro/imago

In NRW wird es am Wochenende wieder bunt: Cranger Kirmes, Haldern Pop und besondere Flohmärkte. Das sind die Highlights.

Köln – Noch keine Pläne fürs Wochenende? In Nordrhein-Westfalen ist wieder einiges los. Neben diversen Straßen- und Stadtfesten, finden gleich zwei große Volksfeste statt. Die Cranger Kirmes in Herne ist am Donnerstag gestartet und läuft noch bis zum 13. August. Auf der Annakirmes in Düren können Besucher noch bis Sonntag (6. August) Achterbahn fahren und ins Kirmes-Gewimmel eintauchen. Wer Lust auf Shopping, aber nicht aufs schlechte Wetter hat, findet in Städten wie Düsseldorf, Köln und Bonn überdachte Flohmärkte.

24RHEIN hat die Tipps fürs Wochenende in Nordrhein-Westfalen im Überblick.