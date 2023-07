Kaum Sonne in Sicht – dafür immer wieder Regen und Gewitter in NRW

In Nordrhein-Westfalen drohen auch zum Wochenende neue Gewitter (Symbolbild). © Marius Bulling/dpa

In Nordrhein-Westfalen bleibt es auch in den nächsten Tagen grau und nass. Der Deutsche Wetterdienst rechnet zudem immer wieder mit Gewittern.

Köln – Kaum mehr als 20 Grad, dichte Wolken, Regen und vereinzelt sogar Gewitter. Schon in den vergangenen Tagen hat das Wetter in NRW sich nicht gerade von seiner sommerlichen Seite gezeigt. Und ein echtes Sommer-Comeback ist zumindest in nächster Zeit auch nicht in Sicht. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet bereits am Mittwoch mit neuen Gewittern. Fürs Wochenende sieht die Prognose kaum besser aus.

24RHEIN verrät, wie das Wetter in NRW in den kommenden Tagen werden soll und wann Gewitter drohen.