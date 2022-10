Trotz Kritik zur Katar-WM: Kölner Kneipe freut sich auf Public Viewing

In Katar wird ab dem 20. November die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ausgetragen. © Kurt Schorrer/dpa

Die Kneipe „Haus BöhMer“ in Köln-Kalk freut sich auf die bevorstehende Fußball-WM in Katar und will auch Public Viewing-Events veranstalten.

Köln – Über wenige sportliche Themen wurde in der Vergangenheit intensiver diskutiert als über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Sorgen nicht nur etliche Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberstaat dafür, dass das Turnier boykottiert wird – oder entscheiden sich Gastronomen dazu, die Spiele der WM in ihrer Lokalität zu übertragen? Im „Haus BöhMer“ in Köln-Kalk ist jedenfalls schon eine Entscheidung gefallen: Die Partien der Winter-WM werden dort live beim Public Viewing übertragen.

24RHEIN berichtet, warum ein Kölner Kneipenbesitzer die WM zeigt.

Das Turnier startet am 20. November 2022 und endet erst kurz vor Weihnachten. Die Stadt Köln hatte jüngst bereits angekündigt, wie in den Vorjahren keine Public-Viewing-Events zu veranstalten. (mo)