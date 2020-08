Hund bei über 40 Grad ins Auto gesperrt - Besitzer droht hohe Strafe

Ein Hund sitzt bei großer Hitze im Auto fest. Nur durch Zufall stoßen zwei Beamte der Stadt Kassel auf das Auto und schreiten ein.

Hund bei 47 Grad Celsius im Auto auf Karlsplatz in Kassel eingesperrt

Beamte der Stadt Kassel schreiten ein

Dem Besitzer droht wegen Tierquälerei eine hohe Geldstrafe

Kassel - Im Auto sind 47 Grad Celsius. Und drinnen sitzt ein Labrador. Das meldete die Stadt Kassel am Donnerstagnachmittag. Der Hund wurde von seinem Besitzer im Auto gelassen. Abgestellt am Karlsplatz. Zwar seien beide Seitenfenster vorne etwas heruntergelassen, doch in der prallen Sommer-Sonne hatte sich der Wagen schnell aufgeheizt.

Zum Glück für den Hund bemerkten zwei Kasseler Ordnungsbeamte den Hund im Auto und retteten ihn aus der Hitze des Wagens. Die Beamten versorgten den Hund mit frischem Wasser und brachten ihn zum Tierheim Wau-Mau-Insel, meldet die Stadt Kassel.

Sommer-Hitze in Kassel: Hunde-Halter droht Bußgeld

Dem Halter des Hundes droht nun ein Bußgeldverfahren durch das Veterinäramt Kassel oder sogar eine Strafanzeige. Denn er hat gegen das Tierschutzgesetz und die Tierschutz-Hundeverordnung verstoßen, weil er seinen Hund im Sommer im Auto zurückgelassen hat. Das Bußgeld kann bis zu 25.000 Euro betragen.

Das Ordnungsamt hat in diesem Jahr bereits fünf Mal Hunde aus einer ähnlichen Notlage retten müssen, so die Stadt Kassel. Einmal hätten die Beamten sogar eine Scheibe einschlagen müssen, um überhaupt die Fahrzeugtür öffnen zu können.

Hunde in der Sommer-Hitze: Schwere gesundheitliche Schäden drohen

„Es reichen schon wenige Minuten ab 20 Grad Celsius, um den Hund in eine lebensbedrohliche Situation zu bringen“, sagt Dr. Regina Emrich, Amtstierärztin der Stadt Kassel. Außer durch schnelleres Atmen habe ein Hund bei dieser Hitze kaum eine Chance, die Temperatur des eigenen Körpers zu regulieren. Doch das sei ein Teufelskreis. Denn durch das Hecheln verbrauche der Hund viel Wasser und dehydriere schneller.

Auch das Offenlassen schmaler Fensterspalten für frische Luft sei dann im Sommer keine wirkliche Hilfe. Denn der geringe Luftraum im Fahrzeug mache dem Hund die Wärmeabgabe durch Hecheln unmöglich.

Heizt sich der Körper des Hundes bei der Hitze auf 40 Grad Celsius und mehr auf, kämen Kreislaufbeschwerden hinzu. Dann würden lebenswichtige Organe nicht mehr mit ausreichend Blut versorgt werden, so Emrich. Das könne zum Schock führen. Steige die Körpertemperatur auf 42 Grad Celsius, gerinne das körpereigene Eiweiß. Die Folge: Bewusstlosigkeit und im schlimmsten Falle der Tod des Hundes.

Warnsignale: Hund bei Sommer-Hitze im Auto

Die Hitze setzt den Hunden zu. Doch es gibt Warnsignale, die Hundebesitzer kennen sollten. Anzeichen für einen Hitzschlag bei einem Hund seien etwa starkes Hecheln, ein langgestreckter Hals, Erbrechen, Gleichgewichtsstörungen, Nervosität und Teilnahmslosigkeit, erklärt Emrich aus Kassel. Zeige ein Tier diese Symptome, müsse es so schnell wie möglich von einem Tierarzt behandelt werden.

„Rufen Sie das Veterinäramt, die Polizei oder die Feuerwehr“, rät Emrich. „Sofern das Fahrzeug auf einem Supermarktparkplatz steht, bitten Sie darum, den Halter ausrufen zu lassen. Bringen Sie das Tier anschließend an einen kühlen Ort und bieten Sie ihm in kleinen Gaben Wasser an. Merken Sie sich wichtige Daten und geben Sie diese an die Einsatzkräfte weiter: Datum, Ort, Uhrzeit, Automarke, Farbe und Kennzeichen.“

Sommer-Hitze und Hunde:

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Mensch oder ein Hund in der Sommer-Hitze im Auto gelassen wird: eine mögliche Todesfalle.

Im Sommer sind nicht nur Hunde in Gefahr. Viele Tiere bekommen ihre Jünger. Jäger fordern eine allgemeine Leinenpflicht, um den Nachwuchs von Wildtieren zu schützen.

