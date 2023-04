„Wohlverdient“: 91-jährige Supermarkt-Mitarbeiterin kann nach eigener Spendenaktion in Rente gehen

Von: Felina Wellner

“Obwohl ich meine Kunden und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, liebe, sehne ich mich nach dem Ruhestand.“ © Betty Glover / GoFundMe

Betty Glover musste erst die 90 Jahre überschreiten, ehe sie in Rente gehen konnte. Diese Verpflichtung traf sie selbst – aus einem traurigem Grund.

Oregon – „Help me retire please“, lautete der Titel der Spendenkampagne von Betty Glover bei gofundme.com. „Mit fast 92 Jahren muss endlich Schluss sein mit dem Arbeiten“, schrieb sie dort. Doch es gab einen Haken.

Spendenaufruf der anderen Sorte: Urgroßmutter möchte endlich in Rente gehen

Die Kraft lässt nach und die Augen werden schlechter – der natürliche Lauf der Dinge geht auch an Betty Glover nicht vorbei. Weniger üblich ist es allerdings, bis ins hohe Alter zu arbeiten. Mit fast 92 Jahren sortierte sie Lebensmittel und stand an der Kasse in einer Filiale der US-Supermarktkette WinCo.

Auch Glover konnte sich längst Schöneres vorstellen. Ihr hat die Arbeit mit Kunden und Kollegen stets Freude bereitet, stellt sie bei GoFundMe heraus. Und dennoch sehnte sie sich nach Entspannung und mehr Zeit für ihre (Groß-)Enkelkinder – nach ihrem wohlverdienten Ruhestand. Genug Geld für die Rente zu verdienen, ist nicht jedem möglich. Auch der 91-Jährigen fehlte es nach jahrzehntelangem Arbeitsleben an finanziellen Mitteln. Deshalb startete sie einen Spendenaufruf.

„Ich bewundere dich“: Erwärmende Worte und finanzielle Unterstützung von tausenden Menschen

Auf der Spenden-Plattform ging die Urgroßmutter mehr in die Tiefe ihrer finanziellen Lage. Sie sei auf Unterstützung angewiesen, um den Wohnwagen abzubezahlen, in dem sie lebt. Nur dann habe sie genug Geld, um die Stellplatz-Miete, Lebensmittel und Medikamente zu bezahlen. Mit diesem Schicksal ist sie in ihrem Heimatland nicht allein: Ähnlich ist es einer Supermarkt-Mitarbeiterin aus New Jersey ergangen.

Von der Kasse ins Wohnzimmer: Mit Spenden schafft es Betty Glover endlich in den Ruhestand. (Symbolfoto) © Imago/Francis Joseph Dean

Am 01. Mai war es endlich so weit: Mit einer Spendensumme von 76.482 US-Dollar (etwa 69.600 Euro, Stand: 25. April) erzielte sie sogar etwa 30.000 Euro mehr als sie beabsichtigt hatte und konnte endlich in Rente gehen. „Es ist ein Geschenk, dich und deine Arbeitsjahre zu würdigen“ – rührende Worte gab es gratis dazu. (Felina Wellner)