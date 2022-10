Karneval: Köln beschließt strenges Sicherheitskonzept für Partyzone am 11.11.

Von: Johanna Werning

Das Sicherheitskonzept für den 11.11. rund um die Zülpicher Straße steht (Symbolbild) © Christoph Hardt/Imago

Für die Sessionseröffnung des Kölner Karnevals am 11.11. hat die Stadt ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Ein beliebtes Viertel wird komplett abgesperrt.

Köln – Am 11.11. wird in Köln groß gefeiert. Dann beginnt traditionell die neue Session im Kölner Karneval. Vor allem das Viertel rund um die Zülpicher Straße wird dann zur XXL-Partyzone – samt unschönen Begleitszenen. Aggressive Stimmung, Überfüllung, Müll und Verschmutzung sind keine Einzelheit. Ganz zum Leidwesen der Anwohner. Um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, hat die Stadt nun ein neues Sicherheitskonzept erstellt.

24RHEIN erklärt, wie der Start in den Kölner Karneval am 11.11. abläuft.

Das komplette Viertel wird abgesperrt. Es gibt mehrere Schleusen und Kontrollen. Am 11.11. 1000 bis 1150 Polizisten, 150 Ordnungskräfte und rund 520 private Sicherheitskräfte im Einsatz. (jw)