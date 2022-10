Bürgermeister über Party-Zone für Kölner Karneval: „Ballermann der übelsten Sorte“

Von: Johanna Werning

Viele Anwohner befürchten am 11.11. erneut Chaos und Verschmutzung rund um die Zülpicher Straße (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Karneval Köln: Am 11.11. wird in ganz Köln die Sessionseröffnung gefeiert, auch in der Zülpicher Straße. Doch das gefällt nicht allen.

Köln – In wenigen Tagen ist es so weit. Der Kölner Karneval beginnt. Gleich mehrere Stadtteile von Köln werden zur Sessionseröffnung am 11.11. eine echte Party-Zone. Besonders viele Feiernde zieht es dabei traditionell in den Bereich rund um die Zülpicher Straße. Und genau das sorgt für viel Kritik. „Der Karneval an sich ist schön. Mit der Party-Zone an der Zülpicher Straße hat das aber nichts zu tun. Das ist Ballermann der übelsten Sorte“, sagt Bezirksbürgermeister Andreas Hupke im Gespräch mit 24RHEIN. Seit Jahren kämpfen Anwohner mit Müll, Verschmutzung, Chaos und Randale, so der Grünen-Politiker.

24RHEIN erklärt, was hinter dem 11.11. an der Zülpicher Straße steckt und wie der Bürgermeister dagegen vorgehen will.

Die Sorge vor erneuten Ausschreitungen ist bei Hupke, der selbst in dem Viertel wohnt, und vielen weiteren Anwohnern groß. Dabei hat die Stadt gerade erst das Sicherheitskonzept verstärkt. (jw)