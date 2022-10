Karneval Köln kompakt: Was man zum 11.11. wissen muss – aktuelle News

Von: Johanna Werning

Karneval Köln kompakt: Alle wichtigen Entscheidungen, Informationen und News zum Kölner Karneval 2022 und dem Sessionssstart am 11.11. im Überblick.

Am 11.11. ist es so weit: Der Kölner Karneval 2023 startet.

24RHEIN gibt einen Überblick zur Sessionseröffnung 2023 am 11.11.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Köln – Nur noch wenige Wochen, bis das Kostüm rausgekramt und der Sessionsstart im Kölner Karneval gefeiert wird. Das besondere: Der Kölner Karneval 2023 ist eine echte Jubiläumssession. Das Festkomitee Kölner Karneval und viele Traditionsgesellschaften feiern 200 Jahre Jubiläum. Doch auch wenn es bis zum 11.11. nur noch rund vier Wochen sind, sind noch immer viele Fragen offen. „Karneval Köln kompakt“ von 24RHEIN gibt den Überblick zu den aktuellen Entwicklungen zum Kölner Karneval und informiert über den 11.11. in Köln.

Karneval Köln kompakt: Der Überblick ► Die Sessionseröffnung am 11.11. fällt in diesem Jahr auf einen Freitag. Das Sessionsmotto für den Kölner Karneval lautet „200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer“ ► Viele Details sind noch unklar, vor allem wenn es um das Sicherheitskonzept für die Zülpicher Straße geht. ► Aktuell sind keine Corona-Regeln für den Kölner Karneval festgelegt. Einzelne Bars und Kneipen setzen jedoch auf eigene Corona-Regeln. ► Auch in diesem Jahr gibt es wieder mehrere Sessionseröffnungen und Partys zum 11.11. ► Während das designierte Kinder Dreigestirn 2023 offiziell noch nicht bekannt gegeben worden ist, steht das Kölner Dreigestirn bereits fest: Prinz Boris I., Bauer Marco und Jungfrau Agrippina regieren den Kölner Karneval.

Karneval Köln 2023 kompakt: Feiern Party-Touristen am 11.11. Köln ins Chaos?

Viele Fragen zum 11.11. sind noch offen. Vor allem beim Party-Hotspot an der Zülpicher Straße gibt es noch viele Fragezeichen. Seit Jahren gilt der Bereich als Feier-Zone – auch abseits des Kölner Karnevals. In der letzten Session dann jedoch das traurige Highlight.

Besuchermassen kletterten unkontrolliert über die Absperrungen und verletzten sogar Securitymitarbeiter. Die chaotischen Bilder gingen um die Welt – und schafften es sogar in die New York Times. Köln war sich einig: Das soll sich nicht wiederholen. Doch konkrete Pläne gibt es aktuell dennoch nicht – auch vier Wochen vor dem 11.11.

Am Sicherheitskonzept werde noch immer gearbeitet, erklärt die Stadt auf Nachfrage von 24RHEIN. Aktuell laufen die „finalen Abstimmungen“. Bis dahin bleiben viele Fragen offen. Die Sorge vor Chaos am 11.11. steigt währenddessen weiter. Wann das Sicherheitskonzept der Stadt vorgestellt wird, ist noch immer unklar. Klar ist allerdings: Viel Zeit bleibt nicht mehr.

Karneval Köln kompakt: Mottoschal mit besonderer Botschaft – „Vielfalt, Offenheit, Respekt und Stolz“

Für die besondere Session gibt es auch einen besonderen Mottoschal: Der Mottoschal 2023 ist nämlich im Regenbogen-Design und setzt so ein deutliches Statement. „Im Karneval darf jeder Jeck sein, wer er oder sie sein möchte. Für uns vereint der Karneval Menschen im Herzen, gemeinsam feiern wir das Leben, lachen, singen und schunkeln zusammen“, erklärt der Kostümgigant Deiters. „Der bunte Mottoschal der Session 2022/2023 vereint genau die Themen, die uns Jecken wichtig sind: Vielfalt, Offenheit, Respekt und Stolz.“

Karneval Köln 2023 kompakt: Gibt es Corona-Regeln für den 11.11.?

Aktuell sind keine Corona-Regeln für den Kölner Karneval festgelegt, auch wenn die Inzidenz in Köln derzeit weiter ansteigt. Lediglich einzelne Bars und Kneipen setzen auf zusätzliche Corona-Regeln. In der Bagatelle kann man zum Beispiel am 11.11. nur mitfeiern, wenn man einen negativen Corona-Test vorzeigt – und der darf maximal sechs Stunden alt sein.

Karneval Köln 2023 kompakt: Unzählige Sessionseröffnungen und Partys am 11.11. geplant

Die Session 2023 ist damit wohl wieder die erste Karnevalssession, die ohne strenge Corona-Regeln und abgesagte Veranstaltungen läuft. Am 11.11. steht Köln somit wohl wieder Kopf: Das Feiern, Trinken und Schunkeln geht schon früh morgens los. Ob traditionelle Eröffnungsfeier mit kölschen Bands am Heumarkt, Karnevals-Lieder mitgrölen in der Lieblingskneipe oder auf der Feiermeile die Clubs abklappern – am 11.11. ist einiges los in Köln. 24RHEIN zeigt im Überblick, welche Sessionseröffnungen und Partys zum 11.11. geplant sind.

Karneval Köln kompakt: Prinz Boris I., Bauer Marco und Jungfrau Agrippina sind Kölner Dreigestirn

Auch die Regenten für den Kölner Karneval stehen bereits fest. Prinz Boris I., Bauer Marco und Jungfrau Agrippina sind Kölner Dreigestirn. Am 11.11. sind die drei jedoch noch designiert. Erst bei der Prinzenproklamation Anfang Januar gelten sie offiziell als Karnevalsregenten. Das Sessionsmotto 2023 lautet „200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer“. (jw)