Mega-Eurojackpot geknackt: 120 Millionen gehen nach Deutschland

Von: Alina Schröder

Ziehung vom 23. Juni 2023: Der Eurojackpot in Höhe von 120 Millionen Euro wurde geknackt – und zwar in Deutschland. © Bernd Weißbrod/Imago

Satte 120 Millionen Euro fließen nach Deutschland. Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft knackt den prall gefüllten Eurojackpot.

Kiel – Am Freitag (23. Juni) füllten satte 120 Millionen Euro den Eurojackpot. Es ist die höchste Gewinnsumme, die in der Lotterie erreicht werden kann – und genau diese wurde jetzt in Deutschland geknackt.

Mega-Summe bei Eurojackpot am Freitag (23. Juni) abgeräumt: 120 Millionen fließen nach Deutschland

Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus Schleswig-Holstein hat den 120-Millionen-Eurojackpot abgeräumt. Das teilte Westlotto am Freitagabend nach der Ziehung in Helsinki mit. Mit den Gewinnzahlen 2, 3, 18, 23, 39 und den beiden Eurozahlen 6 und 8 lag nach 14 Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder ein Spieler oder eine Tippgemeinschaft richtig. Damit ist der deutsche Rekordgewinn eingestellt, den seit November 2022 ein Berliner Lottospieler mit der gleichen Summe hält.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen. Doch Vorsicht: Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene finden unter anderem Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). (asc/dpa)