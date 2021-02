Junger Mann gegen Kopf getreten: Suche nach Tätern

In NRW kam es zu einem Angriff auf einen 19-Jährigen. Die Täter konnten flüchten. Nun bittet die Polizei um Hilfe.

In Gütersloh* (NRW) kam es am vergangenen Wochenende (13. Februar) zu einer brutalen Attacke auf einen jungen Mann. Scheinbar unbegründet griffen zwei Männer den Fußgänger an und schlugen und traten auf ihn ein.

Den genauen Hergang und die Täterbeschreibungen des Angriffs in Gütersloh* haben die Kollegen von owl24.de* aus Bielefeld* in Ostwestfalen* zusammengefasst. (*Owl24.de und msl24.de sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.)