Junge aus Krefeld gefunden – Polizei suchte Zwölfjährigen mit Foto

Junge aus Krefeld vermisst: Die Polizei suchte mit diesem Foto nach dem Zwölfjährigen. © Polizei Krefeld

Die Polizei suchte mit einem Foto nach einem Jungen aus Krefeld (NRW). Nun ist der Zwölfjährige aufgetaucht.

Update vom 27. Oktober, 15 Uhr: Der vermisste Zwölfjährige aus Krefeld ist wieder da. Die Polizei nimmt ihre Öffentlichkeitsfahndung zurück. „Der Junge konnte am Donnerstag in Bad Säckingen angetroffen werden“, teilt die Polizei mit. Gleichzeitig bedanken sich die Ermittler für die Unterstützung nach der Suche.

Junge aus Krefeld vermisst: Polizei sucht mit Foto nach Zwölfjährigen

Erstmeldung vom 27. Oktober, 11 Uhr:

Krefeld – Junge aus Krefeld purlos verschwunden. Seit Montag (24. Oktober) 17 Uhr wird der Zwölfjährige aus Krefeld (NRW) vermisst. Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe.

Der Junge soll laut Polizei bei einem Fremden in einem Auto mitgefahren sein. Es liegen demnach Hinweise in diese Richtung vor. Zudem könnte Admir mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Ermittlungen ergaben, dass sich der Zwölfjährige möglicherweise in Gummersbach (Nordrhein-Westfalen) und Bad Säckingen (Baden-Württemberg) aufhalten könnte.

Die Polizei fragt: „Wer hat das vermisste Kind gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?“ (ml)