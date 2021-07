Autistischer Junge schenkt Frau Radkappe – der Grund dafür rührt alle zutiefst

Einer Frau fehlt an ihrem Auto eine Radkappe – plötzlich bekommt sie ein unerwartetes Geschenk. (Symbolbild)

In Corona-Zeiten

Von Jasmin Pospiech schließen

Eine Mutter staunt nicht schlecht, als sie plötzlich eine neue Radkappe neben ihrem Auto findet. Sie versteht erst alles, als sie den Brief liest, den der anonyme Spender hinterlassen hat.

Thornbury (England) – In Coronazeiten ist der Zusammenhalt in der Nachbarschaft wichtiger und wertvoller denn je. Viele haben sich angeboten, Einkäufe für andere zu tätigen oder bei (Haus-)Arbeiten zu helfen. Doch was jetzt ein 14-jähriger Junge einer Fremden geschenkt hat, ist einfach nur berührend.

Der Teenie namens Matthew ist mit seinen Eltern im englischen Thornbury an einem Haus vorbeigefahren. An sich nichts Außergewöhnliches, doch ihm fällt der Wagen davor auf. Genauer gesagt, dass an einer Felge die Radkappe fehlt. Kurzerhand entscheidet der Junge, etwas dagegen zu tun. Gesagt, getan! Kurze Zeit später staunt die Besitzerin des Wagens nicht schlecht, als sie plötzlich eine verpackte Radkappe erhält.

Daneben liegt ein Zettel, den der Junge geschrieben hat und der so herzig ist, dass der Sohn der Frau diesen auf dem sozialen Netzwerk Reddit posten musste (hier zu sehen). Auf der Notiz steht zu lesen, dass Matthew autistisch ist und sich deshalb Details von Dingen besonders gut merken kann, insbesondere Radkappen und die Fahrzeuge, auf die sie passen. Was der autistische Junge der Mutter auf den Zettel neben der Radkappe geschrieben hat, lesen Sie auf 24auto.de. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.