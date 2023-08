Schauspielerin Ursula Cantieni gestorben: Sie spielte Johanna Faller

Von: Michelle Brey

Teilen

Schauspielerin Ursula Cantieni, Darstellerin der Johanna Faller aus der Schwarzwaldserie „Die Fallers“ starb in der Nacht auf Dienstag. © Uli Deck/dpa/Archivbild

Ursula Cantieni ist tot. Sie war Darstellerin der Schwarzwaldserie „Die Fallers“. Der SWR zeigte sich „bestürzt und tief traurig“.

Baden-Baden – Nahezu drei Jahrzehnte spielte Ursula Cantieni die Rolle der Johanna Faller. Die Darstellerin aus der Schwarzwaldserie „Die Fallers“ starb in der Nacht auf Dienstag (15. August). Das teilte der Südwestrundfunk (SWR) mit. Cantieni wurde 75 Jahre alt.

„Bestürzt und tief traurig“: SWR trauert um Schauspielerin Ursula Cantieni

„Wir alle im SWR sind bestürzt und tief traurig“, erklärte SWR-Intendant Kai Gniffke. Zuvor hatte bild.de darüber berichtet. „Ursula Cantiene war eine von uns“, so Gniffke weiter. „Aber sie hat nicht nur dem SWR, sondern den Menschen im Südwesten Gesicht und Stimme gegeben. Mit ihrer Wärme, mit ihrer Klugheit, mit ihrem Charme und ihrem wunderbaren Humor. Eine Frau, die wir nie vergessen werden.“

„Die Fallers“: Schauspielerin Ursula Cantieni seit 2023 nicht mehr Teil der SWR-Serie

Nach 27 Jahren am SWR-Set machte Cantieni einen Cut. Wie Ende 2022 bekannt wurde, sollte sie ab 2023 kein Teil der Serie „Die Fallers“ mehr sein. „Persönliche Gründe“ wurden als Hintergrund genannt. Der SWR zitierte sie damals so: „Nun ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen. Ich blicke auf wundervolle und spannende Jahre beim SWR und mit den ‚Fallers‘ zurück.“

Seit 1994 hatte Cantieni die Rolle der Landwirtin Johanna Faller verkörpert. Der SWR bezeichnete es als „die Rolle ihres Lebens“. Sie sei der Publikumsliebling der Serie gewesen. Bekannt war die Schauspielerin unter anderem aus der SWR-Quizshow „Sag die Wahrheit“. Auf Twitter reagierten einige Fans auf die traurige Neuigkeit mit weinenden Emojis und „Rest in Peace“-Kommentaren.

Schon 2021 mussten „Die Fallers“-Fans einen großen Verlust hinnehmen. Schauspieler Peter Schell verstarb nach schwerer Krankheit. 27 Jahre lang verkörperte Schell in der SWR-Serie die Figur Karl Faller. (mbr)

* Transparenzhinweis: Dieser Artikel wurde zuletzt am Dienstag, 15. August 2023, um 22:40 Uhr aktualisiert.