Japan-Tag in Düsseldorf – Infos zu Feuerwerk, Programm und Anfahrt

Von: Lea Creutzfeldt

Der Japan-Tag in Düsseldorf ist auch bei sogenannten Cosplayern ein beliebtes Event. (Archivbild) © Piero Nigro/aal.photo/Imago

Am 13. Mai findet dieses Jahr der Japan-Tag in Düsseldorf statt. Neben japanischer Kunst, Kultur und Kulinarik wird es auch ein großes Feuerwerk geben.

Düsseldorf – Eines der Event-Highlights in Düsseldorf ist der jährlich stattfindende Japan-Tag inklusive großem Feuerwerk. Dieses Jahr findet das japanische Kultur- und Begegnungsfest in Düsseldorf am Samstag, dem 13. Mai statt. Bei dem Fest in der Landeshauptstadt von NRW erwartet die Besucher japanische Kunst, Kultur und Kulinarik.

Japan-Tag Düsseldorf 2023 ▶ Wann? Samstag, 13. Mai 2023 ▶ Wo? Rheinuferpromenade in der Düsseldorfer Altstadt

Wann ist der Japan-Tag 2023?

Der Japan-Tag in Düsseldorf findet dieses Jahr am Samstag, dem 13. Mai statt – und das bereits zum 20. Mal. Neben einem bunten Programm bestehend aus japanischer Musik, Tanz, Sport und Kulinarik wird es auch zahlreiche Informations- und Mitmachzelte geben.

Das japanische Kulturfest ist auch ein wichtiges Ereignis für sogenannte Cosplayer, also Fans, die sich als Anime- oder Manga-Figur verkleiden. Ihre kreativen, aufwendigen Kostüme, stellen sie am Japan-Tag zur Schau.

Anreise zum Japan-Tag 2023 mit Bahn und Auto

Es gibt verschiedene Wege, um zum Japan-Tag in Düsseldorf zu gelangen. Die Anreise mit der Bahn dürfte für viele Menschen der bequemste Weg sein, denn am Düsseldorfer Hauptbahnhof halten täglich mehr als 300 Züge aus zahlreichen Städten. Vom Hauptbahnhof aus lässt sich das Rheinufer innerhalb von etwa 20 Minuten zu Fuß erreichen. Japan-Fans können dabei dann die Route über die Immermannstraße wählen – das Viertel dort ist wegen der vielen japanischen Restaurants und Geschäfte auch als „Little Tokyo“ bekannt. Alternativ können Besucher die Bahnen der Rheinbahn nutzen:

Mit den U-Bahn-Linien U74, U75, U76 und U77 kann man beispielsweise von der Haltestelle Düsseldorf Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Tonhalle/Ehrenhof fahren. Von dort aus sind es nur noch wenige Minuten zu Fuß bis zur Rheinuferpromenade.

Alternativ kann man vom Hauptbahnhof auch die Straßenbahnlinien 708 und 709 bis zur Haltestelle D-Landtag/Kniebrücke nehmen, um an das südliche Veranstaltungsgelände zu gelangen.

Wer die Anreise mit dem Auto bevorzugt, profitiert von dem dichten Autobahnnetz rund um Düsseldorf. Die Stadt ist problemlos von vielen Städten aus per Auto erreichbar, etwa über die Autobahnen A3, A44, A46, A52, A57, A59 und A524.

Japan-Tag 2023 in Düsseldorf: Wo kann man parken?

Parken konnte man im vergangenen Jahr kostenlos im Provinzial-Mitarbeiterparkhaus hinter der Shelltankstelle, Hohensandweg 41, 40591 Düsseldorf. Ob das dieses Jahr erneut der Fall ist, ist noch nicht bekannt. Alternativ gibt es in Düsseldorf zahlreiche Parkhäuser: Die Tiefgarage Altstadt Rheinufer (Rheinufertunnel, 40213 Düsseldorf) liegt beispielsweise direkt am Veranstaltungsgelände. Das Parken kostet dort vier Euro pro Stunde. Etwas günstiger ist das Parkhaus an der Kunsthalle am Grabbeplatz 4 – hier zahlt man zwei Euro pro Stunde.

Japan-Tag in Düsseldorf ► Der erste Düsseldorfer Japan-Tag fand im Jahr 2002 statt ► Seitdem wird er jährlich im Mai gefeiert, fiel aber 2020 aufgrund der Corona-Pandemie erstmals aus ► Das von der japanischen Gemeinde organisierte Fest dient dem kulturellen Austausch und Miteinander ► Mehr als 600.00 Besucher werden 2023 erwartet

Alle Infos zum Feuerwerk beim Japan-Tag

Ein Highlight für viele Besucher ist das große japanische Feuerwerk beim Japan-Tag. Dieses findet abends am Rhein-Ufer statt und bildet den Abschluss des Kulturfestes. Eine genaue Startzeit ist noch nicht bekannt. Das Feuerwerk ist auch ein beliebtes Fotomotiv und lässt sich am Japan-Tag von vielen Punkten in Düsseldorf aus bestaunen. Besonders voll wird es am Rheinufer in der Altstadt rund um den Burgplatz. Etwas leerer ist es auf den Brücken (Rheinkniebrücke, Oberkasseler Brücke) oder im Medienhafen.

Japan-Tag in Düsseldorf: Brauche ich Tickets?

Für den Japan-Tag braucht man grundsätzlich keine Tickets. In den vergangenen Jahren gab es im Rahmen des Japan-Tags jedoch einige Veranstaltungen, beispielsweise im EKŌ-Haus der japanischen Kultur, für die man Tickets erwerben musste. Diese waren direkt am Austragungsort erhältlich. Ob dieses Jahr wieder Veranstaltungen stattfinden werden, für die man Tickets benötigt, ist noch nicht bekannt. (lc)