Nach tödlichem Motorbootunfall am Gardasee: Münchner auf der Rückreise am Brenner festgenommen

Junges Paar starb

Von Felix Durach schließen

Die italienische Polizei hat einen 52-jährigen Deutschen am Brennerpass festgenommen. Er soll für den Motorbootunfall am Gardasee verantwortlich sein, bei dem zwei Menschen starben.

Bozen - Knapp zwei Wochen nach dem schweren Motorbootunfall auf dem Gardasee, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen, hat die italienische Polizei einen der zwei Deutschen festgenommen, die für den Unfall verantwortlich sein sollen. Dabei handelt es sich um einen 52-Jährigen aus München, der das Motorboot gesteuert haben soll. Der Verdächtige wurde am Brennerpass festgenommen.

Gardasee: Münchner nach tödlichem Motorbootunfall am Brenner festgenommen

Nachdem der 52-Jährige nach dem Vorfall Italien schon wieder verlassen hatte, entschied er sich offenbar freiwillig zu einer Rückkehr. Am Brenner wurde er dann in Begleitung seines Anwalts festgenommen. Zuvor hatten die zuständigen italienischen Behörden einen Europäischen Haftbefehl gegen den Münchner beantragt. Ein Gericht in München hat die von der Staatsanwaltschaft Brescia angeordnete Festnahme bereits bestätigt, wie Corriere della Sera berichtet. Der Verdächtige wartet nun in Brescia (Lombardei) auf seine Festnahme.

Der 52-Jährige war mit einem gleichaltrigen Begleiter in der Nacht zum 20. Juni mit einem Motorboot auf dem Gardasee unterwegs gewesen, als sie nach aktuellem Ermittlungsstand ein Holzboot rammten und überfuhren. Dabei kamen die beiden Insassen des Holzbootes, eine 25-Jährige und ein 37-Jähriger aus Italien, ums Leben. Die Verdächtigen sollen ihre Fahrt danach einfach fortgesetzt haben. Später sollen sie ausgesagt haben, die Kollision nicht bemerkt zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Totschlags und unterlassener Hilfeleistung.

Motorbootunfall am Gardasee: Münchner festgenommen - Aufsehen um Brief an die Hinterbliebenen

Für Aufsehen sorgte zuletzt auch ein Brief, den die zwei Deutschen an die Familien der Todesopfer geschrieben* haben. Wie ein Anwalt der Hinterbliebenen bestätigte, soll dieser bei den Familien jedoch vor allem auf Ablehnung und Wut gestoßen sein, da sie diesen nicht für aufrichtig hielten und er unter anderem nicht einmal von den beiden Verdächtigen unterschrieben worden war. (fd) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

