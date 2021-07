Islamischer Unterricht wird Wahlpflichtfach an Bayerns Schulen

Bayern bietet an mehr als 350 Schulen „Islamischen Unterricht“ an.

Meilenstein für Integration

An mehr als 350 Schulen in Bayern gibt es ab kommenden Schuljahr das Wahlpflichtfach „Islamischer Unterricht“. Doch das neue Fach kommt nicht bei allen gut an.

Bayern –Schon im kommenden Schuljahr ab Herbst 2021 wird das Wahlpflichtfach „Islamischer Unterricht“ an über 350 bayrischen Schulen eingeführt. Für Schülerinnen und Schüler, die dem muslimischen Glauben angehören, ist dieses Fach dann statt Religionslehre oder Ethik wählbar.

Vor allem Antisemitismusbeauftragten Ludwig Spaenle (CSU) ist stolz auf dieses Projekt – für ihn ist „Islamischer Unterricht“ ein wichtiger „Meilenstein für Integration, Erziehung zu Toleranz und zur Bekämpfung von Antisemitismus.“

Der Pädagoge Ernst-Günther Krause, der Bund für Geistesfreiheit Bayern und die Regionalgruppe München im Förderkreis der Giordano-Bruno-Stiftung reichten allerdings nur einen Tag nach Einführung des neuen Wahlpflichtfachs Klage am Verfassungsgerichtshof ein. Und auch die AfD kündigte bereits an, mit einer weiteren Klage zu folgen.