Pisten in Ischgl komplett überfüllt – TikTok-Videos zeigen unglaubliche Szenen

Von: Martina Lippl

Skifahren in Ischgl (Österreich): TikTok-Videos zeigen unglaubliche Szenen – Skifahrer drängeln sich auf schmalen Pisten. © Screenhot TikTok

Wintersportler haben es dieser Saison extrem schwer. Schnee ist Mangelware. Das schreckt viele kaum ab, wie Videos in den sozialen Netzwerken demonstrieren.

München – In den tiefen Lagen ist von der weißen Pracht in diesem Winter bisher keine Spur. Einige Skigebiete in den Alpen haben den Betrieb komplett eingestellt. Für eingeschworene Winterurlauber ist die bisherige Wetterlage ein Desaster. Selbst, wenn Schneekanonen auf Hochtouren laufen. Über weiße Bänder auf grünen Wiesen können Daheimgebliebene wohl nur den Kopf schütteln.

Ski-Irrsinn in Ischgl – TikTok-Videos zeigen Pisten-Stau

Aktuell sorgen Videos aus dem Skigebiet Ischgl (Österreich) für reichlich Gesprächsstoff. Es liegt zwar offensichtlich Schnee auf den präparierten Piste, doch nach Skifahren sieht es weniger aus. Wie auf einem Wimmelbild tummeln sich Skifahrerinnen und Skifahrer auf einer Abfahrt. Teils rutschen die Wintersportler dicht an dicht den Berg hinab. An einer engen Stelle stauen sich die Menschen auf ihren Brettern. Vom Ski-Paradies in Tirol ist wenig in den kurzen Clips zu sehen.

Talabfahrt in Ischgl – Wintersportler stauen sich auf der Piste

Wenn die letzte Talabfahrt ansteht, spitzt sich die Lage. Dann scheint auf den Pisten ab 16 Uhr die Hölle los zu sein, wie ein TikTok-Video dokumentiert. Die Reaktionen auf den Clip, der wohl aus Ischgl stammt, sind gemischt, doch überwiegend spöttisch. „Hat doch mit Skifahren nichts mehr zu tun“, kommentiert eine Nutzerin. „Dafür wäre mir das Geld zu schade“, meint ein andere Nutzer.

Pisten-Wahnsinn in Ischgl – Video zeigen skurrile Szenen

Kaum Platz für einen Schwung. Skifahrer, die sich einfach nur im Weg stehen, ist in einer anderen Aufnahme mit dem Titel „Ischgl 16:30 Talabfahrt“ zu sehen. Da rutschen einige auf dem Hosenboden einfach nur den Hang hinunter, andere reißen gleich eine ganze Gruppe. Natürlich lassen die Kräfte nach am Ende eines langen Skitags nach. Doch die Massen auf dem Hang sind schon enorm. Bei der Talabfahrt kommt es wohl in Ischgl regelmäßig zu solchen Szenen. Schon um vor 16 Uhr wird es voll, ist in verschiedenen Kommentaren zu lesen. Ein Nutzer weist jedoch darauf hin, dass es zu diesem Zeitpunkt einen Unfall mit Helikopter Einsatz mit Pisten-Sperrung gegeben hätte. Deswegen hätte es sich gestaut.

Der Schneemangel dieses Jahr ist extrem. Vom Pulverschnee und Wintervergnügen war bisher wenig zu sehen. In den nächsten Tagen ist in Österreich Schnee angesagt. Ein kleiner Trost. Die Prognosen für die Zukunft sind, laut Forschern, düster. Der Naturschnee wird immer weniger.

In Österreich sind in der laufenden Skisaison schon 13 Menschen auf Pisten tödlich verunglückt, wie das Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) berichtet. Vielerorts gebe es auf den Talabfahrten nur schmale Kunstschneebänder, sagt der Präsident des Deutschen Skilehrerverbands, Wolfgang Pohl, der Deutschen Presse-Agentur. Stürze abseits der Piste seien sehr gefährlich. Kunstschnee ist auch nicht ohne. Der technische Schnee ist dichter und härter als natürlicher Neuschnee. (ml)