Interaktive Karte zur Niedersachsen-Wahl 2022: Alle Ergebnisse auf einen Blick

Von: Franziska Reinhold, Luisa Billmayer, Miriam Haberhauer, Philipp David Pries, Marie Ries, Valentina Meiners, Nils Tillmann, Marvin Köhnken

Teilen

947 Gemeinden, 87 Wahlkreise: Alle Niedersachsen-Ergebnisse live in Karten. © Imago / Bruckmann / Litzka (Montage)

Niedersachsen wählt und Sie sind live dabei: Am 9.10. füllt sich unsere interaktive Wahlkarte durchgehend mit neuen Ergebnissen aus allen Wahlkreisen, Städten und Gemeinden.

In welche politische Richtung geht es in Niedersachsen? Am Sonntag, den 9. Oktober, sind knapp acht Millionen Einwohner zur Wahl des nächsten Landtags bei der Niedersachsen-Wahl 2022 aufgerufen. Nutzen Sie unsere einzigartige interaktive Karte aller Wahlkreise und Städte, um sich über alle Wahlergebnisse zu informieren. Wir berücksichtigen dabei eine Vielzahl von einzelnen Datenquellen, damit Sie sich an einem Ort ein Bild über die Wahl machen können.

Wann Sie mit Ergebnissen rechnen können – 87 Wahlkreise: Jeweils nach Auszählung in Erst- und Zweitstimme. – rund 1000 Gemeinden in Erst- und Zweitstimme jeweils nach vollständiger Auszählung (ab 19 Uhr) – Gemeinde-Ergebnisse könnten teilweise wegen nicht-digitaler Ergebnisübermittlung erst im Laufe des Sonntags oder Montags vorliegen. – Am Montag eine datenjournalistische Analyse mit den überraschendsten Fakten.

Niedersachsen-Wahl 2022: Interaktive Karte aller Wahlkreise und Städte

Das Bundesland Niedersachsen ist generell nicht die Stadt der Metropolen: Die Landeshauptstadt Hannover ist mit einer halben Million Einwohner an Platz 1. Danach folgen mit Braunschweig, Oldenburg und Osnabrück schon wesentlich kleinere Städte. Die meisten Niedersachsen leben in einer der knapp 1000 Gemeinden.

So wird unsere Karte sehr detailliert - mit Ergebnissen von Cuxhaven im Norden bis Staufenberg im Süden, von Wielen im Westen bis Schnackenburg im Osten. Wir berücksichtigen dabei nicht nur die Ergebnisse der übergeordneten Samtgemeinden, sondern die der einzelnen Mitgliedsgemeinden.

Wann gibt es erste Ergebnisse?

Alle Ergebnisse in der Karte kommen von offiziellen Stellen. Die Daten fließen in die Karte ein, sobald vor Ort ein Ergebnis vollständig ausgezählt und übermittelt wurde. Wir vom Datenjournalismus-Team von IPPEN.MEDIA berücksichtigen dabei eine Vielzahl von Datenquellen, die vom Landesamt Niedersachsen über Wahl-Portale reichen. Einzelne Ergebnisse recherchieren wir auch für Sie vor Ort, wenn sie nicht digital vorliegen. Genauere Informationen finden Sie in unserem Hintergrund-Kasten am Ende des Artikels.

Wichtig zu wissen: Durch technische Verzögerungen bei Datenanbietern und Gemeinden kann es sein, dass Ergebnisse erst später einlaufen. Wir bemühen uns in jedem Fall mit hohem Aufwand, sämtliche Wahlergebnisse so vollständig und schnell wie möglich zu präsentieren.

Wann gibt es erste Hochrechnungen oder Prognosen?

Für einzelne Wahlkreise und Gemeinden gibt es bei Landtagswahlen wie in Niedersachsen keine Hochrechnungen oder Prognosen. Dennoch wird es bereits um 18 Uhr nach Schluss der Wahllokale die ersten landesweiten Prognosen geben. Über diese berichten wir ebenfalls ausführlich.

Außerdem können Sie schon mit einem Koalitionsrechner ermitteln, für welche Koalition es auf Basis des aktuellen Standes reichen könnte und für welche nicht. Ergebnisse aus Wahlkreisen und Gemeinden finden Sie dann je nach Auszählungsfortschritt frühestens ab 18.30 Uhr in unserer umfangreichen interaktiven Karte.

Niedersachsen-Wahl 2022: Alle News im Ticker

Für welche Koalition reicht es? Wie äußern sich die Spitzenkandidaten? Was für Auswirkungen hat das Ergebnis der Landtagswahl Niedersachsen auf die Bundespolitik? Wir begleiten diese Wahl den ganzen Sonntag über ausführlich in einem Live-Ticker. Dazu tragen auch unsere Reporter vor Ort in Niedersachsen bei. Unser Ziel: Sie sind bei uns den Wahlabend über über Ergebnisse, Stimmen und Einschätzungen zur Landtagswahl fortwährend gut informiert.

Transparenz: Unsere Daten, Quellen und Methoden Jedes der Tausenden Ergebnisse in unseren interaktiven Karten stammt aus offiziellen Quellen. Bei den Wahlkreisen stützen wir uns auf eine Daten-Schnittstelle des niedersächsischen Landesamtes für Statistik. Diese fragen wir regelmäßig automatisiert ab, vereinheitlichen die Ergebnisse und überführen sie in unsere Karten. Bei den Gemeinden berücksichtigen wir eine Vielzahl von Quellen: Darunter sind einzelne Samtgemeinden und Gemeinden genau so wie Votemanager, IVU.Elect und bei Bedarf auch die Recherche vor Ort. Nicht jede Gemeinde hat einen eigenen Briefwahlbezirk. In diesem Falle wird das Ergebnis ohne Briefwahlstimmen ausgewiesen, da die Stimmen nicht zuverlässig zugeordnet werden können. Die Geodaten sind ein aufbereiteter Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 2022 und Mapbox. Das redaktionelle und technische Team des Wahltags: Luisa Billmayer, Andreas Fischer, Miriam Haberhauer, Danijel Komljenovic, Marvin Köhnken, Valentina Meiners, Michael Peter, Philipp David Pries, Franziska Reinhold, Marie Ries und Nils Tillmann. Bei Hinweisen und Rückfragen freuen wir uns jederzeit über eine Mail an daten@redaktion.ippen.media.