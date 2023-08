Instagrams Revolution: KI-Inhalte werden jetzt automatisch gekennzeichnet

Von: Henning Rosenstengel

Instagram nimmt eine bedeutende Änderung vor: Inhalte, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt wurden, sollen automatisch gekennzeichnet werden. Dieser Schritt könnte die Art und Weise, wie Nutzer Inhalte auf der Plattform wahrnehmen, grundlegend verändern.

Neue Kennzeichnungspraktiken bei Instagram:

Bei Instagram sollen Bilder, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt wurden, mit einem speziellen Label versehen werden. Dieses Label wird entweder vom Ersteller des Inhalts hinzugefügt oder von Meta, dem Mutterunternehmen von Instagram, automatisch angebracht.

Was bedeutet KI? Künstliche Intelligenz, oft einfach als KI bezeichnet, ist ein Bereich der Informatik, der sich darauf konzentriert, Maschinen die Fähigkeit zu verleihen, Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Dies umfasst eine Vielzahl von Funktionen, darunter: Lernen: KIs können durch Daten trainiert werden, um Muster zu erkennen und darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Dies wird oft als maschinelles Lernen bezeichnet und ist die Grundlage für viele moderne KI-Anwendungen.

Entscheidungsfindung: KIs können komplexe Algorithmen verwenden, um Entscheidungen basierend auf den ihnen zur Verfügung gestellten Daten zu treffen. Dies kann in Echtzeit geschehen und wird oft in Bereichen wie Finanzen oder Medizin eingesetzt.

Problembehandlung: KIs können entwickelt werden, um komplexe Probleme zu lösen, indem sie verschiedene Lösungsansätze analysieren und den besten Weg zur Erreichung eines Ziels bestimmen.

Spracherkennung und -verarbeitung: Viele moderne KI-Systeme können menschliche Sprache erkennen und darauf reagieren, was sie für Anwendungen wie Sprachassistenten oder Übersetzungsdienste nützlich macht.

Bild- und Videobearbeitung: KIs können Bilder und Videos analysieren, um bestimmte Objekte oder Personen zu erkennen, und sie können auch verwendet werden, um visuelle Inhalte zu erstellen oder zu modifizieren.

Alessandro Paluzzis Entdeckung:

Der Forscher Alessandro Paluzzi hat einen Screenshot veröffentlicht, der einen Hinweis auf KI-generierte Inhalte zeigt. Dieser Hinweis enthält Links zu weiteren Informationen, deren genauer Inhalt jedoch noch unklar ist.

Meta und KI:

Meta, das Unternehmen hinter Instagram, hat Pläne bekannt gegeben, KI in all seinen Produkten zu integrieren. Dies beinhaltet auch die Erstellung und Bearbeitung von Bildern und Videos auf Instagram. Darüber hinaus plant Meta, Chatbots mit bestimmten Persönlichkeiten, sogenannte „Personas“, in andere Plattformen zu integrieren.

Forderungen nach KI-Kennzeichnung:

Schon im Frühjahr haben sich mehrere große Unternehmen darauf geeinigt, KI-Inhalte zu kennzeichnen. Auf EU-Ebene gab es auch Forderungen, solche Kennzeichnungen verpflichtend zu machen. Mark Zuckerberg, der CEO von Meta, hat sich kürzlich auch für Wasserzeichen ausgesprochen, die Inhalte kennzeichnen, die von generativer KI erstellt wurden, dies unterstreicht Alessandro Paluzzis neuste Entdeckung.

Auch wenn wir die Details noch studieren müssen, erkennen wir an, dass es für Technologieunternehmen wichtig ist, offen über ihre Arbeit im Bereich der KI zu sprechen und mit der Industrie, den Regierungen und der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten.

Wie verwenden Nutzer KIs auf Instagram?

Künstliche Intelligenz hat in den letzten Jahren einen festen Platz in den Werkzeugen und Funktionen von Instagram eingenommen, die von Nutzern täglich verwendet werden:

Bearbeiten von Bildern und Videos: Viele Instagram-Nutzer verwenden KI-gestützte Tools und Filter, um ihre Fotos und Videos zu optimieren. Diese Tools können Hintergründe unscharf machen, Gesichtszüge verbessern oder sogar den gesamten Look eines Fotos mit einem einzigen Klick verändern.



Nutzen von KI-Stimmen in Videos: Einige Content-Ersteller verwenden KI-generierte Stimmen in ihren Videos, sei es für Voiceovers, Erzählungen oder sogar für fiktive Charaktere. Diese KI-Stimmen können menschlichen Stimmen täuschend ähnlich klingen und bieten eine Vielzahl von Tonlagen und Akzenten.



Nutzen von KI-generierten Bildern und Videos: Es gibt eine wachsende Gemeinschaft von Künstlern und Content-Erstellern, die KI nutzen, um einzigartige Bilder und Videos zu generieren. Diese reichen von abstrakten Kunstwerken bis hin zu realistischen Szenarien, die ausschließlich von Maschinen erstellt wurden.

Mit der Einführung der automatischen Kennzeichnung von KI-Inhalten auf Instagram werden die Nutzer in der Lage sein, besser zu unterscheiden, welche Inhalte von Menschen erstellt und welche von KIs generiert wurden. Dies könnte auch das Bewusstsein für die Möglichkeiten und Grenzen von KI in der Content-Erstellung schärfen. Schauen Sie für Updates regelmäßig in unseren Live-Ticker.