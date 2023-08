Studie zeigt, welche Influencer besonders viel Werbung posten

Von: Jana Stäbener

Fast 70 Prozent aller Social Media Stars haben in den vergangenen drei Jahren gesponserte Posts veröffentlicht. Eine Person sticht besonders hervor.

Für Menschen, die mit Instagram Geld verdienen, gehört der ein oder andere gesponsorte Post zum Job dazu. Um die zu realisieren, werden Influencer manchmal sehr kreativ, wie diese elf Influencer-Kampagnen zeigen, bei denen du Instagram sofort von deinem Handy löschen willst. Doch wie viele Influencer posten Werbung? Und wer von ihnen besonders häufig? Mit dieser Frage beschäftigt sich die I3-Studie von Parfumdreams.



„Vor einigen Monaten haben wir uns selbst im Rahmen unserer eigenen Influencer-Kooperationen mit dem Thema beschäftigt (insb. Performance von bisherigen Kooperationen) und Daten ausgewertet“, sagt ein Sprecher von Parfumdreams zu BuzzFeed News Deutschland. In dem Zuge sei man auf die Idee gekommen, das Thema Werbung bei Influencern als Studie aufzuarbeiten.

Sylvie Meis oder Guido Maria Kretschmer: Wer postet besonders viel Werbung auf Instagram? © Eventpress/IMAGO, Eibner/IMAGO, Collage

Influencer, die besonders viel Werbung posten

Für die Studie habe man etwa 390.000 Instagram-Posts der 1000 reichweitenstärksten deutschen Influencer analysiert – mithilfe eines KI-Modells. Es sei über den untersuchten Zeitraum von drei Jahren insgesamt ein leichter Rückgang der Influencer-Marketing-Aktivität zu beobachten. Im Jahr 2020 habe die KI noch 13.965 gesponserte Posts identifiziert, 2021 waren es nur noch 13.177. Im Jahr 2022 sank die Zahl weiter auf 9478.



Schaut man sich die drei Jahre insgesamt an, so haben 69,7 Prozent der Top 1000 Influencer mindestens einen gesponserten Post veröffentlicht. „Influencer Marketing ist etabliert“, schreiben die Studienautoren. 9,3 Prozent aller untersuchten Beiträge seien gesponsort gewesen. Doch wer postet am meisten Werbung?

Laut Studienergebnissen der Designer und Shopping-Queen-Richter Guido Maria Kretschmer. 68 Prozent seiner Posts hätten in den vergangenen drei Jahren Werbung enthalten. Auf Platz zwei folge Füsun Lindner. Sie habe im untersuchten Zeitraum stolze 841 gesponsorte Posts mit 245 verschiedenen Marken veröffentlicht. Etwa 44 Prozent ihrer Posts enthielten damit Werbung.

Welche Influencer-Werbung war am erfolgreichsten?

Ganz im Gegenteil zur Shein-Werbekampagne, für die Influencer viel Kritik bekamen, sind Pamela Reifs gesponserte Beiträge laut Studienautoren „wahre Like-Magneten“. Insgesamt habe sie im untersuchten Zeitraum 59.072.500 Likes auf ihre sponsored Posts erhalten. Die meisten Likes auf einen gesponserten Post erzielte die Ex-Spielerfrau und Moderatorin Sylvie Meis. Für einen einzigen Post mit der Marke Glamira sammelte sie ganze 1,3 Millionen Likes.

Was die Anzahl an Kommentaren anbelangt, die bei weiblichen Influencern teilweise ganz schön beleidigend sein können, liegt @julesboringlife ganz vorne. Ein gemeinsam mit dealbunny.de veröffentlichtes Gewinnspiel, bei dem es iPhones, iPads, E-Scooter, Macbooks und vieles mehr zu gewinnen gab, brachte Influencer und Marke ganze 3.145.946 Kommentare ein (siehe unten).

