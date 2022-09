In RLP eröffnet die modernste McDonald‘s-Filiale Deutschlands

Von: Madlen Trefzer

Teilen

Rheinland-Pfalz - McDonald‘s eröffnet zum 1. Oktober eine der modernsten Filialen Deutschlands. Die Fastfood-Kette verspricht optimierten Service. Lesen Sie hier, was das neue Konzept zu bieten hat:

Mehr zum Thema Modernste McDonald‘s-Filiale Deutschlands eröffnet in Rheinland-Pfalz

Das modernste McDonald‘s-Restaurant Deutschlands soll Anfang Oktober in Rheinland-Pfalz eröffnen. „Wir verschaffen unseren Gästen ein komplett neues Restaurant-Erlebnis“, kündigt McDonald‘s-Lizenznehmer Harald Getrey an. In dem neuen Restaurant gibt es laut Pressestelle der Fast-Food-Kette insgesamt drei doppelseitige sogenannte „Bestellkioske“ mit insgesamt sechs Bestellpunkten. Somit sei der Bestellverlauf noch digitaler und auch individueller.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, in welche Stadt das modernste McDonald‘s-Restaurant Deutschlands kommt.

Bestell- und Zubereitungsvorgänge sind komplett modernisiert. Durch vier Produktionslinien in der Küche wird eine schnellere Zubereitung der Gerichte ermöglicht. (mad)