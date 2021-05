In Hamburg-Wilhelmsburg: Polizei im Großeinsatz – Fahndung mit Hubschrauber!

Großfahndung

Großeinsatz der Polizei in Wilhelmsburg. In der Fährstraße eskaliert ein Streit. Eine Person ist verletzt. Polizeihubschrauber in der Luft. Fahndung läuft!

Hamburg-Wilhelmsburg – Großeinsatz der Polizei Hamburg* im Hamburger* Stadtteil Wilhelmsburg. Eine Zeugin meldet gegen 13:30 Uhr Schussgeräusche in der Fährstraße. Eine Person wurde auch verletzt. Die Hamburger Polizei ist im Großeinsatz und Sucht nach dem Täter. Auch ein Polizeihubschrauber ist hierfür eingesetzt. Weitere Einzelheiten zur Großfahndung in Wilhelmsburg* können sie bei 24hamburg.de nachlesen.* 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.