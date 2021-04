In Hamburg-Rahlstedt: Feuer in einer Wohnung – Bewohner verletzt!

Feuerwehreinsatz

Nachbarn melden ein Feuer in einer Wohnung an der Rahlstedter Straße. Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Der Feuerwehreinsatz konnte nach 2 Stunden beendet werden.

Hamburg-Rahlstedt – Im Hamburger* Stadtteil Rahlstedt ist in der Dienstagnacht, 27. April 2021, gegen 01:00 Uhr ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Nachbarn bemerken die Flammen und riefen die Feuerwehr Hamburg*. Die erste Befürchtung: Es sollen noch Bewohner in der Wohnung sein! Die Einsatzkräfte lösen daraufhin ein Großalarm aus. Wie der Einsatz weiterging und was in der Wohnung in Rahlstedt gebrannt hat*, können sie bei 24hamburg.de nachlesen. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.