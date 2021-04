Impfstoff-Hammer: In Hamburg landen tausende Dosen im Müll!

Senat unternimmt nichts

Unfassbar: Während Deutschland im internationalen Impf-Vergleich keine gute Figur macht, schmeißen Hamburger Ärzte tausende Dosen in die Tonne.

Hamburg – Zehntausende Dosen Impfstoff könnten in Hamburg bereits im Müll gelandet sein. Das geht aus einem Bericht des NDR hervor. Demnach handelt es sich bei dem entsorgten Vakzin um sogenannte Überschussmengen, die sich zusätzlich in den Ampullen befinden. Und dieser Überschuss immer öfters weggeworfen.

Im größten Hamburger Impfzentrum, in den Messehallen, könnten auf diese Weise sogar 43.000 Impf-Dosen verschleudert worden sein. In die Tonne statt in den Arm! Ärgerlich, warten doch viele Menschen sehnsüchtig darauf, geimpft zu werden. Auch Dirk Heinrich, Leiter des Impfzentrums, bemängelt gegenüber dem NDR die Vorgehensweise, sieht die Pflicht zur Änderung aber beim Staat. Welche Pflicht das ist, warum Hamburger Ärzte den kostbaren Impf-Stoff einfach wegschmeißen * – und ob der Hamburger Senat versagt, lesen Sie auf 24hamburg.de. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.