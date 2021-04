Hyundai Elantra zieht alle Blicke auf sich, als er so vorbeifährt: „Nur ein Kratzer“

Absolutes No-Go

von Jasmin Pospiech schließen

Nicht jeder kann sich einen neuen Wagen leisten, wenn der alte kaputt geht. Doch wie dieser Autobesitzer durch die Gegend fährt, ist wirklich extrem.

Texas (USA) – Vielen Autofahrern hierzulande ist sie lästig: die Pkw-Hauptuntersuchung (HU) alle zwei Jahre. Doch auch wenn sie Zeit und Geld kostet, ist sie ein notwendiges Übel, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Doch die scheint in einigen Bundesstaaten der USA nicht ganz so wichtig zu sein. Denn sonst würde dort nicht dieses Auto durch die Gegend fahren, das einfach nur gemeingefährlich für den Lenker selbst, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer ist.

Dieses ganz besondere Exemplar hat ein Reddit-User in Texas gesichtet und gleich mit seiner Kamera draufgehalten. Das Video hat er schließlich auf der sozialen Plattform hochgeladen. Darauf ist zu sehen, wie der Filmer eine Straße entlangfährt, bis ihn ein silberner Hyundai Elantra rechts überholt. Zumindest das, was von dem Wagen noch übrig ist. Es bietet sich ihm ein kurioser Anblick. Das finden auch die anderen Reddit-User, die einerseits Mitleid mit dem Pkw-Besitzer haben und sich andererseits über ihn lustig machen. Was genau an dem Hyundai Elantra fehlt und warum das im Netz für riesige Furore sorgt, darüber gibt es hier mehr.* *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.