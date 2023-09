Hygiene bei der Deutschen Bahn: Bordbistro bei 7 Fruchtfliegen dicht?

Im Bordrestaurant der Deutschen Bahn gelten laut einem Insider besonders strenge Hygienevorschriften (Symbolbild). © Manfred Segerer/Imago

Das Bordbistro der Deutschen Bahn muss schließen, wenn dort sieben Fruchtfliegen entdeckt werden, sagt ein Insider. Was sagt die Bahn dazu?

Köln – In einem Bordbistro dürften die meisten Zugreisenden schon einmal gewesen sein; hier bekommt man auf Langstrecken Kaffee, ein Bier oder eine warme Mahlzeit. Ein ZDF-Beitrag des Formats „Besseresser“ hat jetzt die Bistros unter die Lupe genommen, dabei ging es unter anderem um Hygiene. Ein anonymer Mitarbeiter berichtet in dem Film von einer kuriosen Regel: So werde das Bordrestaurant dicht macht, sobald sieben Fruchtfliegen gezählt würden.

24RHEIN berichtet, was die Bahn zu dieser angeblichen Regel sagt.