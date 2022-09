Hundertjährige überlistet Telefonbetrüger

Teilen

Eine 100 Jahre alte Frau ist einem Telefonbetrüger, der Geld von ihr wollte, nicht auf den Leim gegangen. Im Gegenteil: Ihr ist es zu verdanken, dass der Mann verhaftet werden konnte.

Augsburg - Viele Senioren werden Opfer von Telefonbetrügern - nicht so eine Hundertjährige in Augsburg. Weil sie die Masche eines Anrufers durchschaute und diesen überlistete, lobte sie die Polizei am Freitag als „pfiffig“ und sprach der Frau „Respekt und Riesenlob“ aus. Zusammen mit jungen Nachbarn sei ihr gelungen, einen Täter zu schnappen.

Die Seniorin hatte am Donnerstag einen Anruf von einem Unbekannten erhalten, der Geld von ihr forderte. Sie verständigte gleich ihre Nachbarn. Während sie am Telefon vortäuschte, bezahlen zu wollen, rief das 26-jährige Paar die Polizei. Bei einer simulierten Geldübergabe konnten Zivilbeamte einen 33-jährigen Mann festnehmen, der das Geld abholen wollte. Die Polizei ermittelt nun, ob der Verdächtige für zwei weitere Betrugsfälle in Augsburg verantwortlich ist. dpa