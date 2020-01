Horror-Crash: VW kollidiert frontal mit Mercedes-Geländewagen - Tote und Schwerverletzte

Auf einer Landstraße in Rheinland-Pfalz hat sich am Dienstagabend ein schrecklicher Unfall ereignet. Ein Autofahrer raste mit seinem VW Bora in den Gegenverkehr - drei Tote.

Drei Menschen sind bei einem Horror-Crash auf einer Landstraße in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen, drei weitere wurden schwer verletzt.

Der schreckliche Unfall ereignete sich am Mittwochabend (8. Januar 2020) gegen 20.40 Uhr auf der L307 bei Hilgert (Westerwaldkreis).

Noch ist die Unfallursache unklar.

Hilgert - Bei einem Frontalcrash auf einer Landstraße in Rheinland-Pfalz sind am Mittwochabend (8. Januar 2020) drei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden bei dem schweren Unfall schwer verletzt.

Ein 23-jähriger Autofahrer mit seinem VW Bora aus zunächst unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der VW war mit vier Personen besetzt. Mit seinem Wagen krachte der 23-Jährige frontal in einen silbernen Mercedes ML 230.

Horror-Unfall auf Landstraße fordert drei Menschenleben

Zwei Frauen (21 und 52 Jahren) und ein Mann (19), die in dem VW unterwegs waren, kamen bei dem Unfall ums Leben. Die beiden Frauen starben noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen, so die Polizei. Der Fahrer des Unfallwagens und die Insassen des Mercedes-Geländewagens wurden bei der Kollision schwer verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.

+ Horror-Unfall auf der Landstraße: Bei dem Crash wurde der VW Bora völlig zerstört. © dpa / Sascha Ditscher

ml

