Hochzeiten am Meer in Spanien: Hoffen auf den Heiratsboom am Mar Menor

Von: Sandra Gyuratis

Teilen

Die erste Hochzeit am Mar Menor im Süden von Spanien im November 2022: Trauung bei frischen Windböen. © Rathaus Cartagena

Das Heiraten an den Stränden von Cartagena im Süden von Spanien ist seit Oktober 2022 erlaubt. Die Gastrobranche setzt auf einen Hochzeitsboom. Was eine Trauung am Meer kostet und was es zu beachten gilt, steht in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Hochzeiten am Strand: Gastrobranche setzt aufs Heiraten am Mar Menor

Cartagena – Die Gastrobranche am Mar Menor im Südosten von Spanien hofft auf einen Hochzeitsboom. Seit Oktober 2022 ist das Heiraten an 16 Stränden an Cartagenas Küste erlaubt. Das Geschäft läuft aber zunächst schleppend. Für dieses Jahr sind 83 Hochzeiten in Cartagena geplant, aber bisher nur eine Trauung am Strand, wie costanachrichten.com berichtet.

Eine Hochzeit am Mar Menor ist mit 28.000 bis 35.000 Euro nicht ganz billig. Außerdem darf nur außerhalb der Saison am Strand geheiratet werden. Die Geschäftsleute haben bereits eine weitere Idee ins Spiel gebracht, um den Tourismus anzukurbeln. Warum aus Cartagena keine schwulenfreundliche Stadt machen nach dem Vorbild von San Francisco?