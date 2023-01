Hochwasser-Alarm in Hagen: Stadt bereitet sich auf Unwetter vor

Von: Hannah Decke

Teilen

In Hagen wird in der Nacht zu Freitag (13. Januar) ein Hochwasser erwartet. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Die Stadt Hagen erwartet in der Nacht zu Freitag (13. Januar) ein Hochwasser. Die Bevölkerung wurde gewarnt. Ob mit Überflutungen gerechnet werden muss, erfahren Sie hier.

Mehr zum Thema Unwetter-Warnung: Hagen droht um Mitternacht wieder ein Hochwasser

Hagen - In Nordrhein-Westfalen steigt in diesen Tagen die Hochwasser-Gefahr. Meteorologen warnen vor Dauer- und Starkregen, zudem soll es stürmisch werden. In Hagen bereiten sich Stadt und Feuerwehr konkret auf ein Hochwasser in der Nacht zu Freitag (13. Januar) vor.

Betroffen sind nach Angaben der Behörden sechs Stadtteile. Die Stadt bat Anwohner, sich auf das Hochwasser und mögliche Überflutungen in Hagen vorzubereiten. „Lose Gegenstände sollten gesichert, überflutete Bereiche nicht betreten werden“, warnte die Stadt Hagen.