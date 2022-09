Hochsensibilität: Woran erkennt man sie?

Hochsensibiltät ist nicht immer negativ: Hochsensible Menschen nehmen die Welt intensiver wahr – auch die schönen Dinge. © Science Photo Library/IMAGO

Wer hochsensibel ist, nimmt Umweltreize wie Licht, Geräusche und Gerüche stärker wahr. BuzzFeed News präsentiert 13 Anzeichen, an denen man Hochsensibilität erkennt.

Sie hat viel mit Empathie zu tun: Hochsensibilität ist eine Eigenschaft, die etwa 20 Prozent aller Menschen haben. Sie sind empfindlicher, was äußere Reize anbelangt und haben meist ein sehr ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. Hochsensible können in manchen Fällen sogar die Stimmungen eines ganzen Raumes voller Menschen wahrnehmen. Manchmal ist das gut – manchmal können sie die vielen Reize jedoch auch überfluten.

BuzzFeed.de listet weitere Dinge auf, an denen man Hochsensibilität erkennt.