Er verschwand im Weltkrieg: Alligator Saturn mit 84 Jahren verstorben - Hitler-Mythos machte ihn bekannt

Moskau - Ein legendäres Tier, das mehr erlebt hat, als mancher Mensch, ist am Samstag im Moskauer Zoo aus dem Leben geschieden. Der Alligator namens Saturn, der bereits im Zweiten Weltkrieg aus dem Berliner Zoo ausgebrochen sein soll, wurde 84 Jahre alt. Viele Mythen ranken sich um das Zootier, das Adolf Hitler gehört haben soll.

„Hitler-Alligator“ mit 84 Jahren verstorben - Er brach 1943 aus dem Berliner Zoo aus

Das dreieinhalb Meter lange Tier soll an Altersschwäche gestorben sein, wie der russische Zoo am Samstag mitteilte. Mit 84 Jahren habe der Mississippi-Alligator „ein respektables Alter“ erreicht, in freier Wildbahn wird kaum ein Alligator älter als 50 Jahre alt. Saturn wurde im Jahr 1936 in den USA geboren und in den Berliner Zoo gebracht, wo er am 23. November 1943 einen Bombenangriff überlebte und aus dem zerstörten Aquarium ausbrach.

„Hitler-Alligator“: 3,5-Meter-Tier hält sich drei Jahre in Berlin auf - und wird zufällig gefunden

Drei Jahre später fanden ihn britische Soldaten zufällig wieder, der Alligator wurde den sowjetischen Behörden übergeben. Bis heute ist es „ein Rätsel“, wo sich das Tier aufgehalten habe, wie der Moskauer Zoo meint. Als Saturn Juli 1946 in Moskau eintraf, kamen erste Gerüchte auf, er sei Teil von Adolf Hitlers persönlicher Sammlung gewesen, wie der Zoo in seiner Mitteilung erklärte.

Alligator „Saturn“ gestorben - Emotionales Statement des Moskauer Zoos

Auch in Deutschland wurde vielfach über diese These diskutiert. Es gibt allerdings keine Beweise für diesen Mythos. Hitler soll zwar oft den Berliner Zoo besucht haben und eine Vorliebe für die Alligatoren gehabt haben, jedoch gibt es keine Belege, dass ihm eines der Tiere gehörte.

„Auch wenn er rein theoretisch jemandem gehörte – Tiere sind nicht in Krieg und Politik verwickelt“, so das Statement des russischen Hauptstadt-Tiergartens, für den es eine „Ehre“ und „große Freude“ war, das legendäre Tier 74 Jahre lang zu halten. Es soll zudem ein wählerischer Gourmet gewesen sein und ließ sich den Angaben zufolge hin und wieder mit einer Bürste massieren.

