Hirsch läuft mit Fußballtor am Kopf durch Ort

Ein Mann ruft am späten Sonntagabend die Polizei: Ein Hirsch ist gerade über die Straße gelaufen – mit einem Fußballtor am Kopf. Einsatz in Gremersdorf.

Gremersdorf (Schleswig-Holstein) – Einsatzkräfte der Polizei Heiligenhafen eilen am späten Sonntagabend, 24. April 2021, ins ostholsteinische Gremersdorf. Dort hat ein Anwohner einen Hirsch gemeldet, der gegen 23 Uhr über die Hauptstraße lief – und wild brüllend ein Fußballtor hinter sich herzog.

Die Beamten spüren das Tier in einem Busch auf. Dort lag es, das Geweih komplett im Netz verheddert. Doch als die Einsatzkräfte sich nähern, schafft es der Hirsch, sich selbst zu befreien. Nach Angaben der Polizei lief er dann in den Wald – offenbar unverletzt. Wo der Hirsch das Kinder-Fußballtor herhatte, das will nun die Polizei ermitteln.