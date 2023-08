Himalaya-Bergsteiger lassen Helfer sterbend zurück – „Wären sehr wohl in der Lage gewesen, ihn zu retten“

Von: Moritz Bletzinger

Schockierende Szenen vom K2: Bergsteiger steigen an einem hilflosen Helfer vorbei, er stirbt neben dem Pfad. Experte Lukas Furtenbach erhebt schwere Vorwürfe.

München – Diese Bilder sind schwer zu ertragen: Ein Mann liegt knapp neben dem Steig hilflos im Schnee. Etliche Bergsteiger laufen einfach an ihm vorbei, klettern über ihn hinweg. Wenig später ist der Mann, ein Hochträger aus Pakistan, tot. Abgespielt hat sich das ganze auf 8200 Metern und wurde schnell bekannt als die Schande vom K2.

Bergsteiger lassen gestürzten Sherpa sterben: Video vom K2 erschüttert die Welt

Wilhelm Steindl aus Österreich hatte den Vorfall mit seiner Drohne gefilmt. Er war an diesem Tag im Camp geblieben. Er sagt: „Wir waren schockiert. Wir haben 70 Bergsteiger gezählt, die da vorbei gestiegen sind.“ Dem Bayerischen Rundfunk erklärt Steindl: „Auf den Bildern hat man gesehen, wie andere Bergsteiger über ihn drüber steigen.“ Auch andere Videos kursieren im Netz.

Wieso haben die Alpinisten den Mann sterbend zurückgelassen? „Es war ein sehr aufgeheizter, konkurrenzbeladener Gipfelrush“, sagt Steindl dem Standard, „was da passiert ist, ist eine Schande. Da wird ein lebender Mensch liegengelassen, damit Rekorde erzielt werden können.“

Rettung des Sherpas auf dem K2 unmöglich? Expeditions-Experte widerspricht

Andere verteidigen die Bergsteiger-Gruppe: Rettung sei im steilen Gelände und auf dieser Höhe unmöglich. Dem widerspricht Lukas Furtenbach, Extrembergsteiger und Geschäftsführer eines Expeditions-Anbieters, im Gespräch mit Bayern 2 vehement.

Der Extrembergsteiger Lukas Furtenbach hielt eine Rettung des verunglückten Hochträgers am K2 für möglich. © Screenshot Twitter/@EverestToday/Screenshot ORF

„Die Sherpas wären sehr wohl in der Lage gewesen, ihn zu retten. Von ihren Kenntnissen und Ausrüstung. Auch in dem schweren Gelände“, sagt der erfahrene Alpinist. Und auch die Urlauber nimmt er in die Pflicht: „Die Kunden können es nicht, aber denen kann man vorwerfen, dass sie ihren Sherpas nicht sagen: Hey, wir müssen da helfen. Jemand, der nicht über die Ausbildung verfügt, von dem kann man das nicht verlangen. Aber man kann Zivilcourage erwarten.“

„Er hat definitiv noch gelebt“: Alpin-Profi betont, geführte Bergsteiger hätten Aufstieg abbrechen müssen

Die Kunden, die auf den Berg geführt wurden, hätten ihre Bergführer dazu auffordern können, den Aufstieg abzubrechen und dem Mann zu helfen. Sie hätte das sogar tun müssen, betont Furtenbach. „Er hat definitiv mehrere Stunden nach dem Unfall noch gelebt“, sagt er über den Höhenträger, das habe man auf den Bildern eindeutig erkennen können.

Oft heiße es: Oben ist jeder für sich selbst verantwortlich, aber „da muss ich ganz klar widersprechen“, sagt der Extrembergsteiger. „Heutzutage läuft jeder mit Sauerstoffflaschen, ist da genauso leistungsfähig wie auf dem kleinen Berg in Bayern.“

Das Himalaya-Gebirge mit seinen zahlreichen Achttausendern ist bei Extremsportlern beliebt. Dennoch ist es sehr gefährlich. Im Frühjahr 2023 kam der deutsche Bergsteiger Luis Stitzinger ums Leben. Und erst im Juli stürzte ein Hubschrauber mit sechs Insassen in der Nähe des Mount Everest ab. (moe)