Helene Fischer siebenmal in der Lanxess Arena – was Fans wissen müssen

Unterstützt wird Helene Fischer von Tänzerinnen und Tänzer unter anderem vom Cirque du Soleil. © Marcus Brandt/dpa

Helene Fischer besucht Köln im August und September für insgesamt sieben Konzerte in der Lanxess Arena. Alle Infos zu Tickets und Ablauf.

Köln – Eigentlich hätten Fans von Helene Fischer in Köln bereits im März und April 2023 auf ihre Kosten kommen sollen. Doch dann verletzte sich die Schlagersängerin bei den Proben zu ihrer Tour und musste die Shows in der Lanxess Arena (Köln-Deutz) verschieben. Nun ist es jedoch so weit, ab dem 25. August ist Helene Fischer insgesamt siebenmal in Köln zu Gast – zusammen mit Artisten des Cirque du Soleil.

24RHEIN hat alle Infos zu Tickets, Ablauf, Anfahrt und Co. gesammelt und verrät, was Fans zu den Helene-Shows wissen müssen.