Wohnhausbrand: Bewohner flüchten aufs Dach – dann wird es lebensgefährlich

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses brach ein Feuer aus. Die Bewohner flüchteten auf das Dach. Dann wurde es hektisch.

Gütersloh – In einem Mehrfamilienhaus in Nordrhein-Westfalen brach kürzlich ein gewaltiges Feuer aus. Als die Einsatzkräfte die Brandstelle erreichten, stand das Oberschloss des Gebäudes bereits lichterloh in Flammen. Ein Teil der Bewohner konnte sich gerade noch rechtzeitig ins Freie retten.

Zwei Personen kletterten jedoch auf das Dach. Sie mussten von der Feuerwehr befreit werden. Weitere Informationen zu dem Dachstuhlbrand in Gütersloh lesen Sie bei den Kollegen von owl24.de*.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.