Vogel-Massensterben: 40 tote Tauben allein in einer Woche - Ursache steht fest

In Hann. Münden kommt es vermehrt zu toten Tauben. Die Ursache für das Massensterben ist geklärt.

Update von Freitag, 31.01.2020, 17.48 Uhr: Grund für das vermehrte Sterben von Tauben in der Mündener Innenstadt sind Paramyxo-Viren. Das teilt der Landkreis Göttingen nach einer Untersuchung toter Tauben durch die Veterinärbehörde mit.

Eine Gefährdung für den Menschen bestehe grundsätzlich nicht. Der Kontakt mit verdächtigen Kadavern sollte vermieden und Hygieneregeln beachtet werden. Die Erkrankung befalle insbesondere Tauben, komme weltweit vor und sei nicht ungewöhnlich.

Die Viren sind nicht nur für Tauben gefährlich

Die Viren seien auch für Hühner potenziell gefährlich. Geflügelhaltern wird empfohlen, ihre Tiere zu impfen. Das Veterinäramt werde die Situation in Hann. Münden weiter beobachten.

In der vergangenen Woche waren mindestens 40 Tauben tot aufgefunden worden. Die Stadtverwaltung bittet darum, die Tiere nicht zu füttern.

Erstmeldung: In Hann. Münden werden überdurchschnittlich viele tote Tauben gefunden. Stadtsprecherin Julia Bytom bestätigte, dass sich die Zahl toter Tiere gegenüber dem Vorjahr signifikant erhöht habe.

Niedersachsen (Hann. Münden): Allein 40 verendete Tauben in einer Woche

Zur genauen Anzahl der Tiere gebe es bislang keine Erkenntnisse. Bytom sprach zunächst von an die 40 Tauben allein in der vergangenen Woche. Eine Probe sei vor einer Woche zur Untersuchung an das Veterinäramt des Landkreises weitergeleitet worden. Das Laborergebnis stehe noch aus.

Die Stadtverwaltung von Hann. Münden bittet darum, auf das Füttern der Tauben zu verzichten. Das sei falsch verstandene Tierliebe und könne zu einer Überpopulation und damit zum vermehrten Auftreten von Krankheiten führen. Anwohner hätten bestätigt, dass extrem gefüttert werde, so die Stadt.

Massensterben von Tieren ist kein Einzelphänomen

Ein Auto voller Tauben: Tierretter im Dauereinsatz

