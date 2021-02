Hamburgs Tauben sterben den Hungertod

Den Tauben in Hamburg fehlt im Corona-Lockdown die Nahrung. Viele Tiere verhungern elendig auf der Straße. Tierschützer fordern Erlaubnis zum Füttern.

Hamburg – Im Corona-Lockdown haben es auch viele Tiere schwer. Zum Beispiel die Tauben. Viele Menschen finden sie eklig und bezeichnen sie oft als „Ratten der Lüfte“, doch Tierschützer sorgen sich um das Wohl der Vögel. Denn weil wegen Corona alle Restaurants und Cafés geschlossen sind, fällt viel weniger Essen zu Boden als sonst. Doch heruntergefallene Pommes, Brötchen oder Bratwurst sind die Hauptnahrungsmittel von Tauben. All das fällt nun weg und die Vögel drohen eines traurigen Hungertods zu sterben*. In Hamburg ist das private Füttern der Tiere nicht gestattet – es herrscht ein komplettes Fütterverbot von Tauben in der Öffentlichkeit.

Lediglich auf privatem Grund dürfen die Vögel gefüttert werden. Der Deutsche Tierschutzbund fordert nun, dass es eine Ausnahmegenehmigung für den Corona-Lockdown gibt und die Tiere ausnahmsweise gefüttert werden dürfen. Städte wie Kiel und Braunschweig lenkten ein und erlaubten die Fütterung von Tauben. Doch Hamburg bleibt hart – das Füttern bleibt verboten. So sind die Tiere bei der Nahrungssuche weiter auf sich alleine gestellt. Auch in München bleibt das Füttern von Tauben weiter verboten. Die zuständige Behörde sieht aufgrund der Corona-Krise keine besondere Notlage der Vögel. Nach Ansicht der Behörde seien die Tauben es gewohnt, im Winter weniger Futter zu finden. Schon vor wenigen Monaten gab es in Hamburg ein großes Taubensterben. Damals wurden die Vögel in der Stadt regelrecht massakriert*.