Gruppenvergewaltigung in Leipzig: Drei Männer fallen über Frau her

Täter flüchtig

In Leipzig drängen drei Männer eine Frau auf ein verlassenes Grundstück und vergewaltigen sie. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Leipzig - In Leipzig ist eine Frau Opfer eines schweren Sexualdelikts geworden: Sie wurde am Abend des 8. Juni 2021 von drei Männern vergewaltigt. Wie die Polizei Sachsen mitteilt, war die Frau zwischen 19.30 und 20 Uhr unterwegs aus der Innenstadt und lief auf der Kurt-Schuhmacher-Straße stadtauswärts auf der rechten Seite in Richtung Norden. Dort wurde sie demnach von drei bislang unbekannten Männern umringt und auf ein verlassenes Grundstück in Höhe der Hausnummer 12 gedrängt. „Auf diesem Grundstück kam es im angeführten Zeitraum zur gemeinschaftlichen Vergewaltigung durch die bislang unbekannten Männer“, teil die Polizei weiter mit. „Von dieser schweren Straftat, an welcher es keine Zweifel gibt, hat die Polizei verzögert Kenntnis erhalten.“

Die Polizei macht aufgrund der weiteren Ermittlungen und aus Gründen des Opferschutzes keine weiteren Angaben zur Tat. Die Beamten suchen nun nach den drei männlichen Tatverdächtigen. Das Opfer machte detaillierte Angaben zu den Männern, die die Polizei wie folgt herausgegeben hat:

Gruppenvergewaltigung in Leipzig: Drei Männer flüchtig

Täter 1

ca. 1,80 m

ca. 30 - 40 Jahre

dunkle Haare

dunkle Augen

dunklere Hautfarbe, arabischer Phänotyp

dunkles Basecap, verkehrt herum getragen

dunkler OP-Mundschutz

dunkles T-Shirt

dunkle Hose

Flip-Flops ohne Socken

Täter 2

ca. 1,80 m

ca. 30 - 40 Jahre

dunkle Augen

dunklere Hautfarbe, arabischer Phänotyp

dunkler OP-Mundschutz

dunkles Basecap

langärmliges T-Shirt

Jeans

dunkle Schuhe

silberne Kette mit großen runden Gliederteilen

Täter 3

ca. 1,85 m

ca. 30 - 40 Jahre

dunkle Augen

dunklere Hautfarbe, arabischer Phänotyp

Arme waren sehr behaart

sprach gebrochen Deutsch

dunkles Basecap

dunkler OP-Mundschutz

dunkelblaues T-Shirt, auf linker Brustseite eine lachende gelbe Sonne (markantes Merkmal)

Jeans mit braunem Gürtel und silbern/chrom glänzender Gürtelschnalle

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den unbekannten Tatverdächtigen geben können, sich bei der Kriminalpolizei in Leipzig unter der Telefonnummer (0341) 966 4 6666 zu melden. (red)