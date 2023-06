Menschheit nutzt so viel Grundwasser, dass sich die Erdachse verschiebt

Von: Tanja Banner

Phänomene wie Erdbeben oder der Klimawandel verschieben die Erdachse jedes Jahr ein Stück. Nun stellt eine neue Studie fest, dass der Mensch auch direkt daran beteiligt ist.

Seoul – Das Grundwasser der Erde wird von den Menschen aus verschiedenen Gründen entnommen: Zum Bewässern von Pflanzen beispielsweise, als Trinkwasser oder für die Industrie. Doch das hat ungeahnte Folgen für die Erde, wie eine neue Studie eines Forschungsteams um den Geophysiker Ki-Weon Seo von der Seoul National University zeigt.

Seit 2016 weiß man, dass Wasser die Erdrotation beeinflussen kann. Unter anderem die Gletscherschmelze durch den Klimawandel verändert die Verteilung des Wassers auf der Erde und sorgt so dafür, dass sich die Erdachse etwas verschiebt. Welchen Einfluss das Grundwasser auf die Verschiebung der Erdachse hat, wurde nun erstmals von dem Team um Seo erforscht, die Studie wurde im Fachjournal Geophysical Research Letters veröffentlicht.

Rotationspol der Erde: Die Erdachse verschiebt sich durch Grundwasser-Umverteilung

„Der Rotationspol der Erde verändert sich tatsächlich stark“, erklärt Studienleiter Seo in einer Mitteilung. „Unsere Studie zeigt, dass unter den klimabedingten Ursachen die Umverteilung des Grundwassers den größten Einfluss auf die Verschiebung des Rotationspols hat.“

Als Bewohner der Erde und Vater bin ich besorgt und überrascht, dass das Abpumpen von Grundwasser eine weitere Ursache für den Anstieg des Meeresspiegels ist

Das Forschungsteam modellierte zuerst die beobachtete Verschiebung der Erdpole und die Auswirkung von Eisbergen und Eisschilden. Anschließend bezog das Team verschiedene Szenarien der Grundwasser-Umverteilung mit ein. Erst als die Forschungsgruppe eine Umverteilung von 2150 Gigatonnen Grundwasser mit in ihr Modell aufnahm, zeigte das Modell das, was die Forschung in der Realität beobachtet hat: Zwischen 1993 und 2010 hat sich der Nordpol alleine durch die Grundwasser-Umverteilung pro Jahr um 4,36 Zentimeter verschoben – insgesamt also um etwa 80 Zentimeter.

Grundwasser hat den Meeresspiegel ansteigen lassen

„Ich bin sehr froh, dass wir die ungeklärte Ursache für die Rotationspolverschiebung gefunden haben“, betont Seo. Das Grundwasser ist der Forschungsgruppe zufolge ins Meer gelangt und hat einen Meeresspiegel-Anstieg um 6,24 Millimeter verursacht. Deshalb erklärt der Forschungsleiter: „Als Bewohner der Erde und Vater bin ich besorgt und überrascht, dass das Abpumpen von Grundwasser eine weitere Ursache für den Anstieg des Meeresspiegels ist.“

Die Erdachse verschiebt sich jedes Jahr – unter anderem durch den Klimawandel, aber auch wegen der Grundwasser-Umverteilung der Menschen. (Symbolbild) © IMAGO/kirilart

Die Lage des Grundwassers ist ausschlaggebend dafür, wie stark der Pol verschoben wird: Eine Umverteilung von Wasser aus den mittleren Breiten hat einen größeren Einfluss auf den Rotationspol der Erde. Im Untersuchungszeitraum der Studie wurde das meiste Wasser im Westen Nordamerikas und im Nordwesten Indiens umverteilt, jeweils in Gebieten mittlerer Breite.

Wandernde Erdachse kann langfristig das globale Klima verändern

Die Erde rotiert auf ihrer Nord-Süd-Achse mit einer Geschwindigkeit von etwa 1660 Kilometern pro Stunde. Die Erdachse steht dabei nicht senkrecht zur Umlaufbahn um die Sonne, sondern ist um 23,4 Grad geneigt. Der sich im Laufe des Jahres verändernde Einfallswinkel der Sonnenstrahlung sorgt für die Jahreszeiten auf der Erde. Eine wandernde Erdachse könnte auf lange Sicht das globale Klima verändern, ist die Forscherin Surendra Adhikari vom Jet Propulsion Laboratory der Nasa überzeugt. Adhikari war an der Studie nicht beteiligt, hat jedoch 2016 an der Studie mitgewirkt, die nachgewiesen hat, dass die Wasserverteilung auf der Erde die Pole verschiebt.

Kurzfristig geht von der Polverschiebung durch die Grundwasser-Umverteilung keine Gefahr aus, da sich der Rotationspol in einem Jahr in der Regel um mehrere Meter verschiebe, heißt es in einer Mitteilung zur Studie. Unter anderem sind an der Verschiebung auch Erdbeben beteiligt. Versuche, weniger Grundwasser zu pumpen, könnten theoretisch die Polverschiebung verändern – „aber nur, wenn solche Erhaltungsmaßnahmen über Jahrzehnte aufrechterhalten werden“, so Seo. (tab)