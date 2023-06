120 Hektar Wald brennen: Häuser evakuiert – Panzer soll jetzt gegen Feuer helfen

Von: Sebastian Peters, Marcel Prigge

Zwei Waldbrände bei Lübtheen beschäftigen zurzeit mehrere Feuerwehren. Ein Ort, Volzrade, soll am Montagabend, 12. Juni, noch evakuiert werden. © Ralf Drefin/Dpa

Ein Waldbrand ist auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lübtheen ausgebrochen. Parallel dazu brennt es auch in Hagenow. 120 Hektar Wald sollen betroffen sein – Volzrade wird evakuiert.

Update von Montag, 12. Juni 2023, 20:50 Uhr: Der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), informiert am Montagabend weiter über die Waldbrände bei Lübtheen. Zurzeit brenne es auf einer Fläche von 120 Hektar. Mittlerweile seien etwa 340 Einsatzkräfte vor Ort. Für das Feuer in Hagenow soll zudem ein Panzer eingesetzt werden, um die Brandschneisen „besser geregelt zu bekommen“, so der Landrat.

Update von Montag, 12. Juni 2023, 20:35 Uhr: Die Brände auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen weiten sich weiter aus. Unterdessen werden Schaulustige im Brandbereich gesichtet. Wie die Polizei Ludwigslust mitteilt, seien „vereinzelt Schaulustige festgestellt worden“ und warnt: „In den betreffenden Waldgebieten besteht aufgrund der Munitionsbelastung Explosionsgefahr.“

Auch die Feuerwehrleute hätten sich aus dem Gebiet „immer wieder ein Stück weit zurückziehen“ müssen, da das Gelände extrem mit alter Munition belastet sei. Das berichtet der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD).

Feuer auf Ex-Truppenübungsplatz – Detonationen und erste Evakuierungen

Erstmeldung von Montag, 12. Juni 2023: Lübtheen/Volzrade – Bereits 2019 brannte der Wald auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Damals, während der Hitzewelle in Europa, geriet eine Fläche von 944 Hektar in Brand. Am Montag, 12. Juni 2023, sind nun erneut zwei Waldbrände in dem Bereich ausgebrochen. Am frühen Abend aktualisierte die Leitstelle der Feuerwehr Westmecklenburg die Informationen über das Ausmaß der Brände, rund 70 Hektar Wald brennen bei Lübtheen in der Nähe von Hagenow sind es etwa 30 Hektar.

Waldbrand in Lübtheen: Detonationen zu hören – Volzrade wird evakuiert

Zeugen hätten berichtet, dass es in Lübtheen zu Detonationen kam. Das Gebiet ist gespickt mit alter Moniton, Bomben und anderen gefährlichen explosiven Stoffen. Das Feuer weitet sich zurzeit aus. Aus diesem Grund wurden die Bewohner des Ortsteils Volzrade aufgefordert, bis 22 Uhr ihre Häuser zu verlassen. Sie sollen sich in einer Turnhalle einfinden. Das teilte Stefan Sternberg (SPD), Landrat von Ludwigslust-Parchim, mit.

Im Zuge des Waldbrandes in Hagenow-Sudenhof ist jedoch ein einzelnes Haus mit zwei Bewohnern evakuiert worden. Der Grund dafür sei der starke Rauch, so die Polizei. Ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz, um eine bessere Übersicht zu bekommen.

Die Bundesstraße 321 ist wegen der starken Rauchentwicklung zwischen Hagenow und der A24 voll gesperrt, teilt die Polizei Ludwigslust auf Twitter mit. Die Beamten appellieren an alle Autofahrer, den Bereich großräumig zu umfahren: „Behindert die Einsatzkräfte nicht durch Katastrophentourismus“, heißt es auf der Social-Media-Plattform. Den Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen soll eine freie Fahrt ermöglicht werden.