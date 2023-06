Großeinsatz in Frankfurt: ICE mit 450 Menschen evakuiert

Ein Polizeieinsatz unweit des Frankfurter Hauptbahnhofs führte am Montag zu zahlreichen Zugausfällen sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr. © -/5VISION.NEWS /dpa

Rund 100 Einsatzkräfte, ein evakuierter Zug, gesperrte Bahnstrecken und Unterbrechungen in der Schifffahrt: Ein Notfall legt zu Wochenbeginn Teile der Mainmetropole lahm.

Frankfurt am Main - Wegen einer absturzgefährdeten Person ist es in Frankfurt zu einem Großeinsatz gekommen, bei dem 450 Menschen aus einem ICE evakuiert wurden. Die Person habe sich gestern Nachmittag auf der Main-Neckar-Brücke in der Bahnanlage aufgehalten, wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte. Neben Einsatzkräften am Boden wurden auch Wasserrettungseinheiten hinzugezogen. Die Fernbahnstrecken auf der Brücke sowie die Straßenbahnen unter der Brücke wurden gesperrt. Auch die Schifffahrt auf dem Main wurde unterbrochen.

Ein ICE, der nach Abschaltung des Stroms nicht mehr klimatisiert werden konnte, stand in einem gesperrten Gleisbereich und musste geräumt werden. Die Einsatzkräfte begleiteten die rund 450 Passagiere über die Gleise zum Gelände der nahen Uni-Klinik. Die Reisende wurden mit Bussen weiter transportiert. Am frühen Abend konnte die Schifffahrt auf dem Main fortgesetzt werden. Laut Polizei verließ die Person unter Sicherheitsmaßnahmen den absturzgefährdeten Bereich gegen 1 Uhr morgens. Rund 100 Einsatzkräfte waren demnach vor Ort. dpa