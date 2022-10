Große Bomben-Sprengung in NRW: Über 20.000 Menschen betroffen

Die in Oberhausen entdeckte Fliegerbombe hat ein enormes Ausmaß. (Symbolbild) © Fredrik von Erichsen/dpa

Bombenfund in Oberhausen: Ein 20-Zentner-Blindgänger muss gesprengt werden. Das hat große Auswirkungen für viele Anwohner und den Verkehr.

Oberhausen/Duisburg – Viele Menschen in Oberhausen und Duisburg müssen sich am Donnerstag (13. Oktober) auf einige Einschränkungen einstellen. Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll dann gesprengt werden, da eine Bombenentschärfung nicht mehr möglich ist. Das hat Auswirkungen für über 20.000 Anwohner in den beiden NRW-Städten, die teils evakuiert werden müssen. Auch ÖPNV, Züge der Deutschen Bahn und die Autobahn A3 sind von der Sprengung betroffen.

24RHEIN zeigt alle wichtigen Infos zur Bombensprengung in Oberhausen im Live-Ticker.

Da der 20-Zentner-Blindgänger zuerst an einen sicheren Ort gebracht werden muss, könnten die Sperrungen am Donnerstag (13. Oktober) gleich mehrere Stunden andauern, kündigte die Stadt Oberhausen an. (os)