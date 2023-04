Großbrand in Hamburg: Feuerwehr meldet „komplett verdunkelte Innenstadt“ – Warnung für Bevölkerung

Von: Jennifer Lanzinger

Hamburg: Polizisten stehen an einer Haltestelle am Bahnhof Hamburg-Rothenburgsort, während Flammen eines Großbrandes im Hintergrund zu sehen sind. © Jonas Walzberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Zwei Lagerhallen stehen seit dem frühen Sonntagmorgen in Hamburg in Flammen. Die Feuerwehr warnt vor Rauchgasen, sogar die Innenstadt soll stark verdunkelt sein.

Update vom 9. April, 11.10 Uhr: Noch immer sind zahlreiche Einsatzkräfte im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort mit dem Löschen der beiden Lagerhallen beschäftigt. Wie ein Feuerwehrsprecher am Morgen erklärt hatte, sei die Hamburger Innenstadt komplett verdunkelt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Feuerwehr warnte jedoch vor dem Rauch, forderte Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen und Lüftungen auszuschalten. In einer amtlichen Warnung hieß es, die Bevölkerung „kann durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft aufgrund eines Brandes beeinträchtigt werden“.

Großbrand in Hamburg heute: Feuerwehr kämpft in Rothenburgsort seit 4.30 Uhr gegen die Flammen

Wie es in der Osternacht gegen 4.30 Uhr zu dem Großbrand in Hamburg kommen konnte oder was sich genau in den brennenden Lagerhallen befand, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen. Allerdings waren nach Angaben der Feuerwehr auf dem Gelände eines Autohofs mehrere sogenannte IBC Container ausgelaufen und geplatzt. In ihnen lagerten brennbare Flüssigkeiten. Um was für Chemikalien es sich genau handelt, war zunächst unklar. Wie ein Reporter von Ippen.Media vor Ort berichtet hatte, könnte es sich um Schwefelwasserstoff gehandelt haben. Der Brand und der Rauch wurden in der amtlichen Warnung als „extreme Gefahr“ eingestuft.

„Das ist ein wirklich außergewöhnlicher, schwieriger Einsatz“, sagte ein Feuerwehrsprecher vom Einsatzort der Deutschen Presse-Agentur. Er ging davon aus, dass die Löscharbeiten, an denen rund 210 Einsatzkräfte beteiligt waren, noch den ganzen Tag andauern. Erst danach könne die Polizei mit ihren Brandermittlungen beginnen. Zunächst durfte der Brandbereich wegen der starken Rauchentwicklung nur mit Atemschutzmasken betreten werden.

Löscharbeiten bei Großbrand in Hamburg halten an: Knapp 210 Einsatzkräfte vor Ort

Ursprungsmeldung vom 9. April 2023: Hamburg – Ein massiver Großbrand sorgt aktuell in Hamburg für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Seit dem frühen Sonntagmorgen stehen zwei Lagerhallen im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort in Flammen. Wie ein Reporter von Ippen.Media von vor Ort berichtet, soll es sich unter anderem um Schwefelwasserstoff handeln. Die Feuerwehr warnt vor Gefahr durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft.

Der Großbrand in Hamburg sei so massiv, dass die Rauchwolken am Vormittag nun durch die aktuellen Nord-Ost-Winde stadteinwärts ziehen. „Die Hamburger Innenstadt ist komplett verdunkelt“, sagte ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. Rothenburgsort liegt östlich der Innenstadt an der Elbe und grenzt unter anderem an die Hafencity. Die Ursache für den Großbrand in Hamburg-Rothenburgsort war zunächst unklar. Was sich genau in den brennenden Lagerhallen befindet, konnte die Feuerwehr ebenfalls nicht sagen. In einer amtlichen Warnung wurde der Brand und die Rauchentwicklung als „Extreme Gefahr“ eingestuft.

Über Twitter veröffentlichen Augenzeugen Videos von dem Brand in Hamburg. Darauf zu sehen: die deutliche Rauchwolke und ein sichtbar verdunkelter Himmel.

Großbrand in Hamburg-Rothenburgsort: Feuerwehr warnt Bevölkerung

Anwohner wurden in einem weitläufigen Gebiet im Hamburger Nord-Osten dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich vor dem Rauch zu schützen. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass aufgrund des Feuers die Gleise zwischen Hamburg und Büchen gesperrt worden seien. Auch der Nahverkehr ist durch den Feuerwehreinsatz eingeschränkt. Die Löscharbeiten dauern an.