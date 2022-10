Goldener Oktober am Wochenende vor allem in der Mitte

Autos fahren am Morgen bei Sonnenaufgang durch eine Allee mit herbstlich verfärbten Bäumen in der Region Hannover. © Julian Stratenschulte/dpa

Es ist vorbei mit den spätsommerlichen Sonnentagen, vor allem im Norden Deutschlands. Auch südlich der Donau bleibt es länger neblig trüb. Wie wird das Wetter in anderen Teilen Deutschlands?

Offenbach - Dem Goldenen Oktober geht zum Wochenende hin in weiten Teilen Deutschlands die Kraft aus. Denn vor allem im Norden trüben nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag dichte Wolken die zuletzt spätsommerlichen Sonnentage.

Auch an der Donau und am Bodensee wird es deutlich trüber: Dort halten sich die kommenden Tage hartnäckig Nebel und Hochnebel. Nur in der Mitte bleibt es bei 15 bis 20 Grad und viel Sonne angenehm mild.

„Recht ähnlich geht es dann auch in der neuen Woche weiter“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach. Entsprechend ist es laut DWD am Montag im Nordwesten meist bewölkt, im Tagesverlauf gibt es ein paar Regentropfen. Südlich der Donau bleibt es länger neblig trüb oder hochnebelartig bewölkt. Dazwischen ist es nach Nebelauflösung meist heiter und sonnig. Die Höchsttemperaturen pendeln zwischen 15 und angenehmen 20 Grad. dpa