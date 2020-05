Mord an zwei Frauen in Göttingen:  Zeugenaussage schockiert - War die Tat geplant?

Grausamer Mord an zwei Frauen in Göttingen: Im Prozess gegen Frank N. schockiert ein Zeuge mit seiner Aussage. War die Tat geplant?

In Göttingen findet ein Prozess wegen Mordes an zwei Frauen statt.

findet ein Prozess wegen an zwei Frauen statt. Der Angeklagte Frank N. soll im September 2019 die beiden Frauen auf offener Straße getötet haben.

soll im September 2019 die beiden Frauen auf offener Straße getötet haben. Er hat mittlerweile vor Gericht die Tat gestanden.

Update vom Samstag, 09.05.2020, 11.46 Uhr: In dem Prozess um den Mord an zwei Frauen in Göttingen (Niedersachsen), in dem der 53-jährige Frank N. angeklagt ist, ging es am Freitag (09.05.2020) vor dem Göttinger Landgericht weiter.

Dort sagten zwei Zeugen aus. Dem Angeklagten werden zweifacher Mord und zweifache Körperverletzung vorgeworfen. Die fürchterliche Tat hatte sich am 26.09.2019 auf offener Straße im Göttinger Stadtteil Grone ereignet.

Göttingen: Grausamer Mord an zwei Frauen

Frank N. hatte seine ehemalige, damals 44 Jahre alte Ex-Lebensgefährtin angegriffen, mit Benzin überschüttet, angezündet und mit einem Messer auf sie eingestochen. Eine Kollegin, die der Frau helfen wollte, wurde ebenfalls von dem 53-Jährigen schwer verletzt. Sie starb an den Folgen der Verletzungen im Krankenhaus. Der grausame Mord an den beiden Frauen hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Göttingen: Mord an zwei Frauen - Zeugin hatte noch versucht Frank N. abzulenken

Eine Zeugin, die an jenem 26.09.2019 den Mord in Göttingen am Tatort miterlebt hat, sagte vor Gericht aus. Sie tritt zudem als Nebenklägerin auf. Auch sie war leicht verletzt worden und leidet noch unter dem Erlebten. Sie hatte noch versucht, Frank N. abzulenken, als der immer wieder auf seine am Boden liegende Ex-Partnerin einstach, wie ein Justizsprecher sagte.

Als weiterer Zeuge sagte am Freitag ein 42-jähriger Mann aus, der in Grone eine Pizzeria betreibt und an jenem 26.09. 2019 Schreie gehört hatte.

Göttingen: Mord an zwei Frauen - Zeuge schildert Tat wirkte wie geplant

Der 42-jährige Gastronom hatte mit einem Kunden versucht, die brennende Kleidung der Frau zu löschen. Er war zunächst von einem Unfall nicht von einem Mord ausgegangen. Auch der Pizzeria-Betreiber sah dann, dass ein Mann auf die Frau einstach. Er habe auch gehört, dass der Täter gerufen habe, die Frau umbringen zu wollen.

Der Zeuge schilderte auch, dass weitere Passanten versucht hatten, einzugreifen – aber ohne Erfolg. Auch den zweiten Anzündversuch und die Flucht des Täters beobachtete der Pizzeria-Betreiber, der auch schilderte, dass die Tat wie geplant gewirkt habe.

Der Angeklagte hatte sich kürzlich zu dem Mord an den beiden Frauen in Göttingen bekannt. Er habe es nicht glauben und verarbeiten können, dass sich die 44-Jährige von ihm getrennt hatte. Erklären könne er sich die Tat nicht.

Göttingen: Mord an zwei Frauen - Überraschende Wende im Prozess

Erstmeldung vom Mittwoch, 15.04.2020, 12.44 Uhr: Im Prozess um den Mord an zwei Frauen in Göttingen-Grone hat der Angeklagte Frank N. am Mittwoch (15.04.2020) vor dem Landgericht Göttingen ein Geständnis abgelegt. In einer von seinem Verteidiger Holger Nitz verlesenen Einlassung erklärte er, dass er die „Verantwortung für die von mir angerichtete unvorstellbare Katastrophe“ übernehmen wolle.

An das eigentliche Tatgeschehen könne er sich allerdings nicht erinnern. Der 53-jährige Frank N. ist angeklagt, Ende September vergangenen Jahres seine ehemalige Lebensgefährtin mit einer brennbaren Flüssigkeit bespritzt und in Brand gesetzt zu haben. Anschließend habe er sie durch zahlreiche Messerstiche so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort verstarb.

Göttingen: Mord an zwei Frauen - Frank N. wollte sich selbst umbringen

Als eine Kollegin der 44-Jährigen zu Hilfe eilen wollte, habe er auch diese angegriffen. Die 57-Jährige starb später im Krankenhaus inGöttingen. Der Angeklagte gab an, dass er sich aus Verzweiflung über das Ende der Beziehung eigentlich selbst habe umbringen wollen.

Deshalb habe er Benzin gekauft, um sich damit zu übergießen und anzuzünden. Er sei seit April 2017 mit der 44-Jährigen zusammen gewesen und hätte „nie erwartet“, dass die Beziehung scheitern könnte.

Göttingen: Mord an zwei Frauen - Angeklagter Frank N. gesteht Tat vor Gericht

„Ich habe bis heute keine Erklärung dafür, warum ich meine ursprüngliche Überlegung, mich selbst zu töten, nicht umgesetzt habe“, heißt es in seiner Einlassung zu dem Mord an den beiden Frauen in Göttingen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 53-Jährige seine Ex-Partnerin töten wollte. Er habe nicht akzeptieren wollen, dass sich die 44-Jährige einige Zeit zuvor von ihm getrennt hatte und möglicherweise eine neue Beziehung zu einem anderen Mann eingehen wollte.

Die Tat von Frank N. in Göttingen im Herbst 2019 sorgte deutschlandweit für Aufregung. Er soll in Göttingen im Stadtteil Grone zwei Frauen auf offener Straße ermordet haben. Beim Prozessauftakt in Göttingen gegen Frank N. galten wegen Corona erhöhte Sicherheitsbestimmungen-