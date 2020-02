Mutmaßliche Bombendrohung falsch - Spezialhunde finden nichts

Falscher Alarm - Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr in Göttingen: Wegen einer Bombendrohung war die Kasseler Landstraße gesperrt. Die eingesetzten Spezialhunde finden nichts.

Update, 10.02.2020, 17.11 Uhr:

Nach Überprüfung steht fest:

Keine Bombe

in Göttinger Hotel. Die Gefahr in einem Göttinger Hotel an der Kasseler Landstraße besteht nicht. Die Bombendrohung stellte sich als falsch heraus.

Zwei Spezialhunde der Göttinger Polizei durchsuchten das Gebäude. Dabei wurden keinerlei Sprengstoffe oder andere gefährliche Gegenstände gefunden. Die Polizei gab deshalb gegen 17 Uhr Entwarnung. In drei Räumen fanden die Polizisten während der Evakuierung noch Gäste vor. Sie wurden aus dem Gebäude begleitet.

Gegen 17 Uhr wurde die Vollsperrung für die Kasseler Landstraße, die gegen 15 Uhr begonnen hatte, aufgehoben. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Feierabendverkehr. Es entwickelte sich ein Stau, der fast bis zur Innenstadt reichte. Viele wichen über den Greitweg und den Rodeweg aus. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Erstmeldung, 10.02.2020, 16.18 Uhr: Betroffen von der Bombendrohung ist offenbar ein Hotel. Deshalb ist die Kasseler Straße zwischen den Einmündungen Zollstock und Lütjen Feldweg gesperrt.

Hintergrund des Einsatzes ist eine anonym eingegangene, mutmaßliche Bombendrohung, die gegen 15 Uhr einging, heißt es in einer Polizeimeldung. Das betroffene Gebäude mit dem Hotel wurde inzwischen von der Polizei geräumt. Das Haus wird mit Spezialhunden durchsucht. Die Polizei und auch die Feuerwehr sind vor Ort.

Von der Sperrung ist auch der Stadtbusverkehr betroffen. Die betroffenen Linien werden über den Rodeweg umgleitet.

Von Bernd Schlegel und Stefan Rampfel