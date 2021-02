Pick-up schlittert ohne Vorwarnung vereisten Berg runter: „Da bleibt man besser zu Hause“

Diese Bilder sind verrückt: Ein Pick-up-Fahrer will eigentlich nur aus seiner Hauseinfahrt rückwärts ausparken, doch anschließend beginnt für ihn ein eisiger Albtraum.

Franklin (Tennessee) – Viele kennen es gerade: Die kalte Jahreszeit hinterlässt ihre Spuren, besonders in der Natur und auf den Straßen. Dort herrschen Schnee, Eis und Glätte vor, weshalb Autoexperten empfehlen, stets vorsichtig und langsam zu fahren. Ansonsten kann es schnell zu unerwünschten Vorkommnissen oder Unfällen im Straßenverkehr kommen. Dennoch ist es manchmal unvermeidlich, dass man doch mal ins Rutschen kommt. Besonders dann, wenn die Fahrbahn so vereist ist, dass die Räder keinen Grip mehr haben. Das ist jetzt einem Mann in Franklin im US-Bundesstaat Tennessee passiert, wie 24auto.de berichtet. Obwohl die Medien allen Einwohnern geraten haben, nur dann zu fahren, wenn sie unbedingt müssen, hat sich der Mann mit seinem Pick-up auf die Straße getraut.

Ein Nachbar namens Adam Schwegman filmt ihn dabei und postet das Video auf Twitter, das zeigt, was passiert. Der Pick-up parkt erst rückwärts aus seiner Zufahrt aus. Doch sobald er auf der Straße ist, passiert es: In dem Moment, wo er den Wagen in die Fahrbahn lenken will, macht sich der Pick-up selbstständig und beginnt, langsam die Straße entlang zu schlittern. Und so kommt es, dass er die komplette Straße der Wohnsiedlung von einem Ende zum anderen gleitet. Was im ersten Moment witzig anmutet, kann allerdings böse ins Auge gehen. Deshalb zeigen sich die Twitter-User auch erschrocken angesichts der Bilder. Einige wollen unbedingt wissen, wie die Sache ausgegangen ist, obwohl gerade das ungeklärt bleibt. Andere wiederum finden den Anblick am Ende einfach nur „verrückt“ oder einfach nur „schrecklich“. Eine Userin meint schließlich: „Es gibt so Tage, da bleibt man besser zuhause.“ *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks